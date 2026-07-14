Огласио се пријатељ покојног Андрије Бајића: Открио да ли је Мала Цана била с њим из користи

Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишњи пријатељ породице Бајић, естрадни менаџер, хармоникаш и умјетник Слободан Бетулић Бетула, апеловао је да се престане са нагађањима и да се успомена на великог умјетника сачува достојанствено.
Бетула, који истиче да је са Андријом Бајићем годинама сарађивао и био пријатељ, каже да га погађа начин на који се у медијима и на друштвеним мрежама говори о пјевачевом приватном животу.
- Читам разне приче по медијима и друштвеним мрежама. Као човјек који се годинама бави естрадом и који је организовао бројне манифестације на којима је Андрија учествовао, заиста ми је криво што многи коментаришу ствари о којима заправо ништа не знају. Не познају ни Андрију ни Цану, а износе разне закључке -рекао је Бетулић.
Он истиче да је са покојним пјевачем био изузетно близак и да му је Андрија указивао велико повјерење.
- Били смо велики пријатељи. Имао је повјерења у мене и причао ми је о многим стварима из свог живота, па и о односима са ћеркама. Међутим, то никада нећу коментарисати, јер сматрам да то није ни укусно ни примјерено. То су приватне ствари које треба да остану у кругу породице- поручио је.
Говорећи о односу Андрије Бајића и његове супруге Мале Цане, Бетула наглашава да је њихова љубав била искрена и да није била заснована на материјалним интересима.
- Када је упознала Андрију, Цана није знала ни шта он посједује, ни какву имовину има. Међу њима се родила љубав и спојили су се као људи. Андрија је отишао да живи код ње у Девојачки бунар, а она га је чувала као мало воде на длану. Увјерен сам да су му управо њен труд, пажња и љубав продужила живот. То говорим из онога што сам лично видио током свих година њиховог заједничког живота -рекао је он.
Током њиховог брака често су заједно наступали и дружили се, због чега је имао прилику да изблиза види њихов однос.
- Имали смо десетине заједничких наступа, свирки и концерата. Знам колико су били посвећени једно другом и зато ми је тешко када данас читам разне неистине- казао је Бетула.
На крају је упутио апел јавности да се више пажње посвети богатом умјетничком наслеђу Браће Бајић, а мање њиховом приватном животу.
- Молим људе да не пишу свашта о Браћи Бајић. Њихове пјесме и дјела живјеће још много година послије њих. Треба да постоји мало више достојанства и поштовања према људима који су толико дали народној музици. Кога треба да занима шта је оставио, какви су били породични односи или било шта слично? То није наша брига, нити би требало да буде тема јавности. И Цани сам рекао да свог супруга испрати достојанствено и да се не обазире на разне приче -закључио је Слободан Бетулић Бетула за Курир.
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