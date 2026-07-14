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Ухапшен Дарио Шимић

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:55

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Ухапшен Дарио Шимић
Фото: Youtube / (Ne)uspjeh prvaka

Некадашњи прослављени хрватски фудбалер и репрезентативац Дарио Шимић ухапшен је заједно са бившом водитељком Одељења за туризам при Служби за привреду и имовинско-правне послове Канцеларије државне управе Шибенско-книнске жупаније Недом Ливљанић.

"Сумња се да је познати фудбалер преко Ливљанић незаконито добио потребне дозволе за камп у Тисном. Ускок и полиција јутрос су кренули у нову антикоруптивну акцију. Сумња се да је Шимић преко Ливљанић незаконито добио потребне дозволе за камп у Тисном. Ливљанић је већ била приведена због сличне оптужбе," преноси Јутарњи лист.

Ливљанић већ раније била хапшена

Ливљанић је већ била ухапшена у новембру 2023. године у акцији УСКОК-а повезаној са незаконитим дозволама за кампове на Муртеру.

У том су случају њоме били обухваћени предузетници Зоран Припуз, Дарио Филипи, Едуард Маржић и Борис Кулушић. УСКОК ју је оптужио да је издавала решења иако кампови нису имали потребну документацију, као и да је у записницима наводила увиђаје који нису били спроведени, пише Индекс.

Оптужница је потврђена у марту ове године, а суђење још увек није завршено.

Ко је Дарио Шимић

Дарио Шимић, рођени Загрепчанин (12. новембар 1975.), годинама је градио статус једног од најцењенијих и најпоузданијих одбрамбених играча у региону.

Изданак је чувене школе загребачког Динама, у којем је током седам сјајних сезона скренуо пажњу највећих европских клубова и лансирао се у сам врх континенталног фудбала.

Ипак, након што је 2010. године завршио импресивну играчку каријеру, Шимић се подједнако успјешно позиционирао у предузетничким водама кроз бренд флаширане воде "Аквавива" и развијен бизнис са кафом.

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Тагови :

Дарио Шимић

Хрватска

фудбалер

Загреб

Неда Ливљанић

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