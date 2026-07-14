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"У стану је остала само паста": Биљана Обрадовић открила невјероватне детаље "бијега" из Партизана

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:42

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"У стану је остала само паста": Биљана Обрадовић открила невјероватне детаље "бијега" из Партизана
Фото: Youtube / Super Indirektno kod Popa i Milana

Невјероватна прича десила се прије само пар година на Васкрс у екипи Партизана. На један од највећих хришћанских празника за навијаче црно-бијелих стигле су најгоре могуће вијести - да је Такума Асано побјегао из клуба!

И то, дословно, побјегао.

Нико није могао да повјерује да је Јапанац само нестао. Тренер Александар Станојевић је био у невјерици, а иза завјесе су се у тим моментима одвијали моменти праве драме.

Све то открила је бивши ПР Партизана, а сада Железничара из Панчева, Биљана Обрадовић гостујући у подкасту "Индиректно код Милана и Попа" на ТВ Уна.

Она је истакла да ништа није могло да указује да ће Такума Асано отићи из Партизана. Штавише, све је дјеловало потпуно нормално, али Јапанац и адвокати су у позадини радили.

- Само 15 дана прије него што је Асано побјегао, били смо са њим у зоолошком врту. Радили смо репортажу и он му је том приликом рекао да је одушевљен Београдом и како жели да живи овдје. Направили смо Асано мајице за бутик и он је купио преко 100. Дао ми је новац пред меч са Војводином у четвртак, тада је постигао и гол и све је било супер. А онда долази Велики петак, ја кући у пиџами и зове ме Вазура - "Бики, знаш ли можда гдје живи Асано? Ако не знаш, распитај се" - рекла је Биљана Обрадовић у емисији на ТВ Уна.

"Чекала сам четири сата у гаражи, звонила на врата"

Врло брзо је завршила на вратима стана у којем је Асано живио на Новом Београду, али тамо није било никога и ничега осим јапанске пасте за зубе.

- Звала сам пар колега и сазнала сам да живи на Новом Београду. Пронашла сам адресу, али нико ми није рекао о чему је ријеч. Када сам поново позвала Вазуру и рекла му гдје се стан налази, рекао ми је: "Асано је побјегао и више није у Србији. Можеш ли да одеш до његове зграде и да позвониш?" Отишла сам и провела четири сата у гаражи и испред зграде, звонила, али није било никога. Стан је био празан, све је било однето. Питала сам пријатеље да ли је Такума Асано радио ПЦР тест и рекли су ми да јесте - надовезала се Обрадовићева, па је открила да је то саоштила Александру Станојевићу:

- Након тога ми је остало да позовем Александра Станојевића и кажем му шта се то догодило. Тај човјек је био у потпуном шоку. Нико није знао да овај спрема одлазак. У стану је остала само јапанска паста за зубе, све је остало однио. Уплашио се да ће бити продат у Емирате, иако су му из Партизана рекли да ће новац добити у понедјељак након празника. Потом је звала адвокатица из Њујорка и рекла да ће Асано објавити званично саопштење да је отишао - закључила је Биљана Обрадовић.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Такума Асано

ФК Партизан

Биљана Обрадовић

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