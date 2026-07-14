Борац у Софији тражи пролаз у друго коло квалификација за Лигу шампиона

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца вечерас ће у Бугарској бити гости Левског, у реванш утакмици 1. кола квалификација за Лигу шампиона.
Први сусрет ова два тима, прије седам дана на Градском стадиону у Бањалуци, завршен је неријешено 1:1. Утакмица у Софији почиње у 19 часова и 30 минута.
Бањалучки тим јуче је тренирао у Софији, а након тога тренер Винко Мариновић и голман Никола Ћетковић обратили су се новинарима са пуно оптимизма уочи овог дуела.
- Прва утакмица завршена је 1:1 и резултат је остао отворен. У првом сусрету на дјелу смо видјели двије квалитетне екипе и свака је имала своје периоде добре игре, а резултат је могао да оде у једном или другом правцу. Анализирали смо ту утакмицу и током тренинга радили на оним стварима које су нам потребне за ову утакмицу. Очекујем захтјеван меч, али вјерујем да ће екипа бити на нивоу који је потребан да бисмо се пласирали у наредни круг - изјавио је Мариновић.
Искусни стратег Борца и даље има високо мишљење о противничком тиму.
- Што се тиче Левксог и прије самог жријеба знали смо да се ради о квалитетној екипи што смо и видјели у првом мечу. Међутим, исто тако и ми имамо квалитет и вјерујемо да уз добру игру можемо остварити пролазак у наредно коло - додао је Мариновић.
Прошлу утакмицу играли су без повријеђеног капитена Срђана Граховца и дефанзивца Јуриха Каролине. Није познато ко ће се наћи у саставу за данашњи меч.
- Пред прошлу утакмицу сам рекао да ће играти само они који су најспремнији. Играли смо јако добро прво полувријеме и тај модел игре треба да задржимо, односно да и сутра играмо тако и имамо исти приступ - поручио је Мариновић.
Тимску игру своје екипе апострофирао је као кључан фактор.
- Левски има технички јако добре играче који имају квалитет у ситуацијама један на један. И не само то, већ и комплетна екипа има добар квалитет. С друге стране, морамо играти тимски и тим играчима не смијемо оставити простора до дођу изражаја. Сигурно је да нас чека јако тешка утакмица. Спремали смо за њу и добро радили цијеле седмице. Очекујем да одиграмо добру тимску утакмицу јер ако не будемо играли тимски тешко ћемо до пролаза - нагласио је Мариновић.
- Само име нашег клуба каже да увијек иде на побједу и да да свој максимум. Тако ће бити и сутра. Ово је клуб са дугогодишњом традицијом који иза себе има велики број европских утакмица. Ако будемо комплетни и будемо имали тимску игру мислим да резултат у нашу корист неће изостати - рекао је Ћетковић.
Он се вратио у Борац након вишегодишњег опоравка од повреде кољена. Наиме, он је током 2023. године у сусрету са бечком Аустријом у Бањалуци покидао лигаменте.
- Искрено толико дуго сам био одсутан да сам једва дочекао да се вратим на Градски стадион. Добро сам се спремио и физички и психички, добро се осјећам, имам подршку екипе. Саиграчи вјерује у у мене, ја вјерујем у њих и мислим да је то најбитније као и то да сви будемо здрави како бисмо дали свој максимум. Што се тиче нашег противника увјерили смо се у њихове најбоље стране, али и мане које свака екипа има. Знамо гдје су наше предности и трудићемо се да то максимално искористимо - нагласио је Ћетковић.
Он се осврнуо и на подршку навијача који би данас требало да их бодре у Софији.
- Сви који прате Борац знају колико Бањалучанима значи наш клуб и колико навијачи прате наше утакмице. То показују тиме што долазе гдје год он да игра, било их пет или 105 они су организовани да нам дају подршку. Бескрајно смо им захвални на томе и једва чекамо да их видимо сутра и чујемо њихову пјесму са трибине. Даћемо свој максимум да одиграмо што је могуће боље за град и клуб и за њих - истакао је Ћетковић.
(РТРС)
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