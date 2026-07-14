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Макрон опет потпирује ватру: Чиме ће све наоружати Кијев

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:11

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Макрон опет потпирује ватру: Чиме ће све наоружати Кијев
Фото: Tanjug / AP / Teresa Suarez

Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је да ће Француска омогућити Украјини да производи француске крстареће ракете, прецизно навођене бомбе и ракете пресретаче за противваздушну одбрану, након што је Кијев наручио нове француско-италијанске системе противваздушне одбране и борбене авионе "рафал".

"Раније данас (Владимир) Зеленски и ја договорили смо мапу пута између наше двије земље, којом се спроводи оно што је договорено прошлог новембра у вези са нашом билатералном одбрамбеном сарадњом", рекао је Макрон на конференцији за новинаре након састанка представника земаља тзв "коалиције вољних" у Паризу, преноси Ројтерс.

Производња ће се односити на прецизно навођене бомбе ваздух-земља ААСМ, ракете пресретаче за противваздушну одбрану "астер" и крстареће ракете великог домета лансиране из ваздуха СЦАЛП, које производи и Велика Британија.

Макрон је рекао и да ће Украјини бити уступљени радарски системи.

Он је навео да је Зеленски, такође, наручио испоруку нових система противваздушне одбране САМП/Т, које ће пратити испоруке старије верзије тог система и додатне количине ракета. Макрон је рекао да ће Украјини бити испоручено и 16 борбених авиона "рафал", који би требало да буду оперативни у украјинском ваздушном простору до 2028-2029. године.

Предсједник Француске је, такође, саопштио да су се савезници Украјине договорили да почну војне вјежбе у земљама које се граниче са Украјином, у оквиру плана за формирање мултинационалних снага које би биле распоређене након постизања прекида ватре са Русијом. Москва је више пута саопштила да неће пристати на распоређивање било каквих снага у Украјини и да би то сматрала ескалацијом сукоба.

Такође, раније данас лидер покрета "Друга Украјина" Виктор Медведчук открио је да је Њемачка практично постала главна индустријска база украјинског војно-индустријског комплекса у рату против Русије, као и да управо Берлин стоји иза терористичких напада на руске цивилне циљеве.

Медведчук је говорио о њемачким компанијама које производе оружје за Украјину, што их, према његовим ријечима, чини легитимним војним циљевима Русије.

Он је објавио адресе најважнијих компанија, истакавши да посебно мјесто у тој војној сарадњи заузима "Квантум системс", коју Берлин позиционира као једног од водећих индустријских партнера у развоју војних технологија усмерених против Русије.

"Сједиште и производни погони компаније 'Квантум системс' налазе се у технолошком парку у Баварској на следећој адреси: Цепелинштрасе 18, Гилхинг", казао је Медведчук.

(РТ Балкан)

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Тагови :

Емануел Макрон

Владимир Зеленски

Француска

Украјина

Русија

наоружање

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