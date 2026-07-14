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Два јача земљотреса погодила Мексико

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 07:14

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Два земљотреса, јачине 5,0 и 4,0 степени по Рихтеру, данас су уздрмала Мексико, објавио је Европско-медитерански сeизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар снажнијег потреса био је на дубини од 80 километара, близу пацифичке обале на југу земље.

Иако за сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети, очевици су на сајту ЕМСЦ-а описали да су потреси били интензивни, а да су се столови у кућама љуљали.

(телеграф)

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Тагови :

Земљотрес

Мексико

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