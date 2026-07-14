Два јача земљотреса погодила Мексико

Аутор:АТВ редакција
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Два земљотреса, јачине 5,0 и 4,0 степени по Рихтеру, данас су уздрмала Мексико, објавио је Европско-медитерански сeизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар снажнијег потреса био је на дубини од 80 километара, близу пацифичке обале на југу земље.
Иако за сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети, очевици су на сајту ЕМСЦ-а описали да су потреси били интензивни, а да су се столови у кућама љуљали.
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