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Број жртава земљотреса у Венецуели порастао на више од 4.550

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:56

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Човјек стоји на врху планине рушевина три дана након два земљотреса која су погодила Ла Гваиру, Венецуела, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Број жртава у два земљотреса која су погодила Венецуелу 24. јуна порастао је на 4.561, рекао је данас предсједник Националне скупштине Хорхе Родригез.

Званични број повријеђених остао је непромијењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено, преноси Ројтерс.

Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.

Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.

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Тагови :

Венецуела

Земљотрес

Земљотрес Венецуела

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