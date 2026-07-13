Број жртава земљотреса у Венецуели порастао на више од 4.550

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава у два земљотреса која су погодила Венецуелу 24. јуна порастао је на 4.561, рекао је данас предсједник Националне скупштине Хорхе Родригез.
Званични број повријеђених остао је непромијењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено, преноси Ројтерс.
Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.
Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.
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