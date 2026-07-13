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На Алпима оборен температурни рекорд

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 19:44

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Планина
Фото: pexels/İbrahim Serdar

Швајцарску је захватила висока температура, а на неколико планинских локација на Алпима су забиљежени температурни рекорди.

У швајцарском кантону Вале, на надморској висини од 3.571 метар, температура је осам степени Целзијуса. Претходни рекорд забиљежен је 2009. године и износио је 7,8 степени, преноси Свис инфо.

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На планини Сентис на 2.501 метру надморске висине, гдје су измјерена 16,3 степена Целзијуса, чиме је оборен рекорд од 16,2 степена из 1949. године.

На Великом Светом Бернару измјерено је 17,3 степена, што је премашило претходни рекорд од 17,1 степен из 1869. године.

Нови температурни рекорди забиљежени су у кантону Берн на 1.980 метара надморске висине, као и у кантонима Во, Ури, Нојшател, те у граду Сент Галену.

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(Срна)

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Тагови :

Швајцарска

Алпи

високе температуре ваздуха

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