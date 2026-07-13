На Алпима оборен температурни рекорд

Аутор:АТВ редакција
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Швајцарску је захватила висока температура, а на неколико планинских локација на Алпима су забиљежени температурни рекорди.
У швајцарском кантону Вале, на надморској висини од 3.571 метар, температура је осам степени Целзијуса. Претходни рекорд забиљежен је 2009. године и износио је 7,8 степени, преноси Свис инфо.
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На планини Сентис на 2.501 метру надморске висине, гдје су измјерена 16,3 степена Целзијуса, чиме је оборен рекорд од 16,2 степена из 1949. године.
На Великом Светом Бернару измјерено је 17,3 степена, што је премашило претходни рекорд од 17,1 степен из 1869. године.
Нови температурни рекорди забиљежени су у кантону Берн на 1.980 метара надморске висине, као и у кантонима Во, Ури, Нојшател, те у граду Сент Галену.
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У великом дијелу Швајцарске тренутно постоји висока опасност од шумских пожара, због чега је у свим кантонима на снази забрана паљења ватре.
(Срна)
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