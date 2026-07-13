У експлозији погинули мајка и син: На истом мјесту прије три године страдала три члана њихове породице

Аутор:АТВ редакција
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Стравична трагедија која је завила у црно мјесто Торано ди Боргорозе у централној Италији, поново је покренула језива питања о безбједности, али и о црној судбини једне породице.
У страховитој експлозији у фабрици за производњу забавне пиротехнике, која се налази на око 70 километара сјевероисточно од Рима, погинули су мајка и син, преноси Блиц.
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Тијела жртава спасиоци су извукли из потпуно уништених рушевина објекта, остављајући јавност у потпуном шоку због језивог детаља – ово је већ друга фатална експлозија у истом погону у посљедње три године.
У стравичном налету ватрене стихије и детонације која је потресла цијели крај, живот су изгубили радник Симон Коле (30) и његова мајка (60) Тереза Тоцијова. Како је саопштило покрајинско тужилаштво, жена се у тренутку катастрофе налазила у посјети сину на радном мјесту.
Један од објеката унутар фабричког комплекса буквално је сравњен са земљом, а призори са лица мјеста свједоче о силини експлозије која жртвама није оставила ни промил шансе да преживе. Право је чудо како су друга два запослена успјела да преживе овај пакао, а детаљи о њиховом здравственом стању за сада се држе у тајности.
Оно што ову причу чини апсолутно језивом јесте податак да је ова породица преживјела идентичан пакао на истом месту. Наиме, у јулу 2023. године, у истој овој фабрици пиротехнике догодила се прва велика експлозија.
Тада су на лицу мјеста погинули Симонов рођени стриц Франко Коле, као и његово двоје дјеце – Ана и Клаудио. Да судбина буде још суровија, фабрика је упркос тој незапамћеној трагедији наставила са радом, да би три године касније однијела животе још два члана исте породице.
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Након прве трагедије из 2023. године, власници компаније Фабрицио и Гаетано Матеи осуђени су на четири године затвора због убиства из нехата, непрописног складиштења експлозивног материјала и кршења закона о заштити на раду. Међутим, фирма је неким чудом успела да добије нову лиценцу и обнови производњу, што је сада довело до нове катастрофе.
Након овог новог хорора, огласио се и локални синдикат ЦГИЛ, који је оштро осудио повратак на рад под оваквим условима.
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