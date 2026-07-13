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Велики шумски пожар на познатом љетовалишту: Хеликоптери ангажовани у гашењу ватре

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 17:17

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Велики шумски пожар на познатом љетовалишту: Хеликоптери ангажовани у гашењу ватре
Фото: Pixabay

У гашењу шумског пожара који је избио на Ибици ангажовани су припадници Острвске ватрогасне службе Шпаније и службе ИБАНАТ.

У акцији су учествовали и ваздушни ресурси, који су извели више налета и избацили воду како би спријечили даље ширење ватре.

Пожар је избио у недјељу око 19 часова и проглашен је пожаром првог степена опасности, због близине више стамбених објеката. Густ стуб дима који је настао усљед пожара могао се видјети са више километара удаљености, а колико је драматично показују и снимци српских туриста подијељени на платформи 192.рс.

Према наводима представника Општине Санта Еуларија, пожар је избио на балинежанском лежају који се налазио у дворишту породичне куће, након чега се ватра проширила на око 200 метара шумског подручја.

На лице мјеста упућене су двије екипе ватрогасаца са Ибице, још двије екипе службе ИБАНАТ, као и двије патроле локалне полиције из Санта Еуларије. Они су потврдили да је пожар стављен под контролу, али су наставили да раде на расхлађивању терена и потпуном гашењу преосталих жаришта.

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Таг :

пожар

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