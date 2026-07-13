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Ухапшен Махмуд Ахмадинеџад

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:01

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Ухапшен Махмуд Ахмадинеџад
Фото: Youtube / CNN

Бивши предсједник Ирана Махмуд Ахмадинеџад стављен је у кућни притвор након што је обавјештајна служба ИРЦГ открила дио његове комуникације са Израелом, преносе медији.

Према писању Њујорк тајмса, који се позива на четворицу високих иранских званичника, Израел је годинама наводно водио тајну операцију чији је циљ био да придобије бившег иранског предсједника Махмуда Ахмадинеџада за сарадњу са израелским обавјештајним службама.

У каснијој фази, како се наводи, постојала је и идеја да Махмуд Ахмадинеџад буде један од могућих лидера Ирана након евентуалне промјене власти у тој земљи.

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Тагови :

Махмуд Ахмадинеџад

Иран

Мосад

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