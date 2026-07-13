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Песков: "Коалиција вољних" - коалиција ратних хушкача

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 12:51

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Такозвана западна коалиција вољних је коалиција земаља које хушкају на рат и не желе мир, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"То је коалиција ратних хушкача, група земаља које не желе мир већ наставак рата", навео је Песков, коментаришући планирани састанак такозване коалиције вољних, који ће касније данас бити одржан у Паризу.

Према његовим ријечима, то је група земаља које су у заблуди када мисле да могу да нанесу стратешки пораз Русији.

"Москва ће пажљиво пратити данашњи састанак, пошто би те земље могле да се одлуче на непријатељске потезе усмјерене против Русије", додао је Песков, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Коалиција вољних

Русија

Сукоб

Москва

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