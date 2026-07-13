Песков: "Коалиција вољних" - коалиција ратних хушкача

Аутор:АТВ редакција
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Такозвана западна коалиција вољних је коалиција земаља које хушкају на рат и не желе мир, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"То је коалиција ратних хушкача, група земаља које не желе мир већ наставак рата", навео је Песков, коментаришући планирани састанак такозване коалиције вољних, који ће касније данас бити одржан у Паризу.
Према његовим ријечима, то је група земаља које су у заблуди када мисле да могу да нанесу стратешки пораз Русији.
"Москва ће пажљиво пратити данашњи састанак, пошто би те земље могле да се одлуче на непријатељске потезе усмјерене против Русије", додао је Песков, преноси Срна.
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