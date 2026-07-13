Човић: Треба ставити ван снаге све одлуке које су доносили високи представници

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
ХДЗ БиХ износи јасан став када је у питању високи представник. Треба ставити ван снаге све одлуке које су доносили, рекао је предсједник ХДЗ БиХ Драган Човић, након састанка са делегацијом СНСД-а у Мостару.
"БиХ мора преузети одговорност у сваком смислу. Што се тиче декларација о којима причамо, нажалост нисмо ни једну могли провести до краја, јер треба сагласност три конститутивна народа. Морамо пронаћи начин да ријешимо питање избора хрватског члана Предсједништва БиХ, јер без тог питања имаћемо још четири изгубљене године", нагласио је Човић.
Човић је нагласио да хрватском народу треба легитимно представљање у свим институцијама.
"Морамо ријешити легитимно представљање хрватског народа у БиХ", рекао је Човић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч9
БиХ
3 ч7
БиХ
22 ч0
БиХ
2 д0
Најновије
15
22
15
20
15
10
15
08
14
55
Тренутно на програму