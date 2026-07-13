Шта се десило са чувеним Бали-бегом? Нико га не препознаје, мреже горе због његовог изгледа

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Бурак Озчивит, ког је публика у Србији завољела као Бали-бега у хит серији „Сулејман Величанствени“, поново је главна тема на друштвеним мрежама. Овога пута разлог није нова улога, већ његов изглед на породичном одмору.
Популарни глумац снимљен је у купаћем шорцу док се опуштао у Бодруму са супругом Фахрије Евџен и њиховим синовима Караном и Керемом. Чим су фотографије доспјеле у јавност, многи су примијетили да Бурак изгледа другачије него у серијама и да је набацио неколико килограма.
На фотографијама Бурак дјелује потпуно растерећено и неоптерећено камерама, али су корисници друштвених мрежа одмах почели да коментаришу његов стомак и промјену физичког изгледа.
Док су једни наводили да се глумац видно угојио, други су стали у његову одбрану и поручили да изгледа као човјек који коначно ужива у одмору са породицом, далеко од напорних снимања, костима и тренинга.
Многи обожаваоци истакли су да глумци не морају током читаве године да изгледају као ликови које тумаче на телевизији, посебно када између пројеката желе да се одморе и вријеме посвете најближима.
Судећи према фотографијама, сам Бурак није обраћао пажњу на радознале погледе. Био је насмијан, опуштен и потпуно посвећен супрузи и дјеци.
Иако је током каријере остварио бројне запажене улоге, Бурак Озчивит је у Србији највећу популарност стекао као маркантни Бали-бег у серији „Сулејман Величанствени“.
Улога храброг и оданог ратника донијела му је огроман број обожаватељки, а његов лик остао је један од најомиљенијих јунака турске историјске драме. Озчивит је Бали-бега играо од 2011. до 2013. године, прије него што је наставио каријеру у серијама „Дневник љубави“, „Бескрајна љубав“ и „Оснивач Осман“.
Његове нове фотографије појавиле су се баш у тренутку када се велико финале серије „Сулејман Величанствени“ приближава на Курир телевизији.
Након завршетка приче о султану Сулејману и Хурем, гледаоце очекује ново поглавље из историје Османског царства. Серија „Султанија Косем“ премијерно у Србији почиње 17. јула на Курир телевизији и емитоваће се сваког дана од 20.50 часова, уз репризу од 15 часова.
Иначе, Бурак и Фахрије важе за један од најпопуларнијих парова у Турској. Вјенчали су се 2017. године у Истанбулу, а у браку су добили двојицу синова – Карана, рођеног 2019, и Керема, који је на свијет дошао 2023. године.
(Курир)
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