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Шта се десило са чувеним Бали-бегом? Нико га не препознаје, мреже горе због његовог изгледа

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:12

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Бали бег Бурак Ошчивит
Фото: YouTube/printscreen

Глумац Бурак Озчивит, ког је публика у Србији завољела као Бали-бега у хит серији „Сулејман Величанствени“, поново је главна тема на друштвеним мрежама. Овога пута разлог није нова улога, већ његов изглед на породичном одмору.

Популарни глумац снимљен је у купаћем шорцу док се опуштао у Бодруму са супругом Фахрије Евџен и њиховим синовима Караном и Керемом. Чим су фотографије доспјеле у јавност, многи су примијетили да Бурак изгледа другачије него у серијама и да је набацио неколико килограма.

Сви коментаришу Бали-бега

На фотографијама Бурак дјелује потпуно растерећено и неоптерећено камерама, али су корисници друштвених мрежа одмах почели да коментаришу његов стомак и промјену физичког изгледа.

Док су једни наводили да се глумац видно угојио, други су стали у његову одбрану и поручили да изгледа као човјек који коначно ужива у одмору са породицом, далеко од напорних снимања, костима и тренинга.

Многи обожаваоци истакли су да глумци не морају током читаве године да изгледају као ликови које тумаче на телевизији, посебно када између пројеката желе да се одморе и вријеме посвете најближима.

Судећи према фотографијама, сам Бурак није обраћао пажњу на радознале погледе. Био је насмијан, опуштен и потпуно посвећен супрузи и дјеци.

Публика у Србији памти га као Бали-бега

Иако је током каријере остварио бројне запажене улоге, Бурак Озчивит је у Србији највећу популарност стекао као маркантни Бали-бег у серији „Сулејман Величанствени“.

Улога храброг и оданог ратника донијела му је огроман број обожаватељки, а његов лик остао је један од најомиљенијих јунака турске историјске драме. Озчивит је Бали-бега играо од 2011. до 2013. године, прије него што је наставио каријеру у серијама „Дневник љубави“, „Бескрајна љубав“ и „Оснивач Осман“.

Његове нове фотографије појавиле су се баш у тренутку када се велико финале серије „Сулејман Величанствени“ приближава на Курир телевизији.

Након завршетка приче о султану Сулејману и Хурем, гледаоце очекује ново поглавље из историје Османског царства. Серија „Султанија Косем“ премијерно у Србији почиње 17. јула на Курир телевизији и емитоваће се сваког дана од 20.50 часова, уз репризу од 15 часова.

Породична идила далеко од камера

Иначе, Бурак и Фахрије важе за један од најпопуларнијих парова у Турској. Вјенчали су се 2017. године у Истанбулу, а у браку су добили двојицу синова – Карана, рођеног 2019, и Керема, који је на свијет дошао 2023. године.

(Курир)

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Тагови :

Бурак Озчивит

Бали бег

Сулејман Величанствени

серија

глумац

Турска

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