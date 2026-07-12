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Ана Николић смршала 50 килограма, ово је њен јеловник

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 10:59

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Ана Николић
Фото: Youtube/ Pink.rs

Музичка звијезда Ана Николић својевремено је водила велику борбу са вишком килограма, а након трудноће успјела је да направи невјероватну трансформацију и изгуби чак 50 килограма

Пјевачица је успјела да поврати дјевојачку килажу, а својевремено је отворено говорила о промјенама које је увела у свакодневни живот и открила како је изгледао њен јеловник.

“Моја тајна како сам смршала? Нешто најбитније је унос течности. Имам своју јутарњу рутину. Чим устанем пијем двије чаше воде. Некад са лимуном, а некад без. Послије тога слиједи мој доручак, често су то јаја на око уз парадајз или неко друго поврће. Некад можда и само свјежа салата или пахуљице. За вријеме ручка једем бијело месо или рибу са бареним поврћем. Избацила сам угљене хидрате (бијело брашно), држим се уноса калорија од 1.000 до 1.200 калорија. Слаткиша сам се одрекла скроз”, испричала је тада Ана Николић.

Пјевачица је истакла да је за губитак килограма, осим промјене исхране, веома важна и чврста одлука, као и истрајност током првих седмица.

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“Ако ми баш падне шећер, онда поједем кашику нутеле и замислим да сам појела све. Скидање вишка килограма је ствар психе. Човјек мора чврсто да одлучи да нешто жели да промијени и самим тим ће успјети. Првих мјесец дана је тешко, али навикнеш се. Уз помоћ таблета за мршављење нисам осјећала глад и нисам имала потребу да вечерам. Ако огладним у касне сате поједем нешто од поврћа. Шаргарепу, краставац или само зелену салату. Што мање слано, то боље. Пијем од два до три литра воде дневно. Некад и четири”, додала је Ана Николић.

Овако је изгледао јеловник Ане Николић

За доручак је бирала два јаја на око уз парадајз, јогурт са пахуљицама, воће и орашасте плодове, док су се на њеном менију налазиле и кајсије или трешње са јогуртом.

За ручак је јела супу од броколија, пржене паприке са рижом, лосос са шпинатом, гљиве са луком и бијело месо, као и зелену салату са туњевином или шкампима и зеље са рибом.

Вечера је била знатно лаганија, па је углавном бирала јогурт или воће.

(ГрандТВ)

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