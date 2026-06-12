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Један од највећих хитова Марина Туцаковић је написала када је изгубила сина

Аутор:

АТВ
12.06.2026 08:16

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Један од највећих хитова Марина Туцаковић је написала када је изгубила сина
Фото: Youtube/K1 Televizija/screenshot

Покојна хитмејкерка Марина Туцаковић написала је 2010. године пјесму "Мишо мој", коју је посветила сину ког је прерано изгубила.

Пејсма је постала велики хит, а отпјевала ју је Ана Николић.

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Публика се слаже да нико други није могао боље да је отпјева од ње јер је Ана знала да изнесе праву емоцију.

- Пјесму сам писала у најтежем животном периоду, када сам изгубила сина. Дуго сам размишљала ко би могао ове снажне емоције да пренесе на публику, а онда је избор пао на Ану Николић - открила је Марина својевремено за медије.

Такође, Марина је написала многе нумере које су постале хитови, а многи не знају да је за једну познату пјесму од само једног стиха узела велику цифру.

У питању је песма "Зора је", коју је отпјевала Неда Украден, а за коју је Марина написала само један стих - "Суза је из ока канула".

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Неда је својевремено открила да је Марина Туцаковић на поменутом стиху зарадила више од 100.000 евра, а познато је да је поред тога сарађивала и са бројим другим извођачима са естраде.

Маринине пјесме и дан данас живе а о њеном неоспорном таленту који се тешко рађа сви често говоре кроз присјећање на славну композиторку и текстописца.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ана Николић

естрада

Пјевачица

Марина Туцаковић

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