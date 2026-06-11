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Александра Пријовић најавила нови албум

Аутор:

АТВ
11.06.2026 16:55

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Александра Пријовић најавила нови албум

Након музичке паузе и оборених свих рекорда када је ријеч о распроданој турнеји, Александра Пријовић се враћа на музичку сцену.

Пјевачица је најавила дугоочекивани албум, а најава на Инстаграму је врло брзо скупила хиљаде лајкова и коментаре.

"Бол и алкохол" је, судећи по најави, назив албума. Коментари су се низали, а посебну пажњу су привукли кадрови из најаве која изгледа и сама као једна врста спота.

Да је омиљена и код колега, показује и то да су јој ријечи подршке упутили и Елма Синановић, Адил, Милица Тодоровић, Никола Роквић, Јаков Јозиновић, Јасна Шчепановић, Тамара Милутиновић и многи други, преносе медији.

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Тагови :

Александра Пријовић

Пјевачица

Пријовићка нови албум

Пјевач

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