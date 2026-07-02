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Андреј Пленковић имао удес

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 12:48

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Андреј Пленковић
Фото: Таnjug/NIKOLA BLAŽEKOVIĆ

Хрватски премијер Андреј Пленковић имао је удес данас у центру Загреба. Наиме, црна блиндирана лимузина која је превозила премијера сударила се данас са другим возилом из своје колоне.

Несрећа се догодила на Савској цести.

„По повратку са сједнице Владе из Националног спортског комплекса, у Савској улици догодила се мања саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила из заштићене колоне. Нико није повријеђен. У саобраћајној незгоди нису учествовала друга возила, нити су пјешаци били угрожени“, речено је за Индекс из владе.

У току је полицијска истрага како би се утврдиле све околности несреће.

Какав је ово аутомобил?

Ријеч је о луксузном и изузетно скупом Аудију А8 Л Секјурити, специјално модификованој и оклопљеној лимузини њемачког произвођача. Ова возила, која Министарство унутрашњих послова користи за превоз највиших државних званичника и штићених лица прве категорије, тешка су скоро четири тоне због уграђених челичних плоча, вишеслојног непробојног стакла, и посебних система за заштиту од експлозија и хемијских напада.

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Тагови :

Андреј Пленковић

Хрватска

Саобраћајна несрећа

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