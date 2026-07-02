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Казна 200 евра за сједење у хладу: Нова правила на Бледу разбјеснила туристе

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 13:35

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Блед језеро Словенија туристичка дестинација
Фото: Pexel/ Pixabay

Туристи на Бледу у Словенији суочили су се са новим правилима која су изазвала бројне негативне реакције.

Комуналне службе појачале су контроле у приобалном дијелу између Грајског купалишта и Гранд хотела Топлице, гдје је забрањено купање, лежање и одмарање.

За кршење правила предвиђена је казна од 200 евра, а посјетиоцима се препоручује да користе уређене просторе за одмор на Стражи, гдје су доступне лежаљке и други садржаји, саопштила је Међуопштинска инспекција и комунално редарство Бледа, Бохиња и Железника.

Мјере су изазвале бројне реакције на друштвеним мрежама.

"Мајко, шта си данас радила на послу? Ништа, једном човјеку сам написала казну од 200 евра јер је сједио у хладу испод дрвета", написао је један корисник.

Други су били још оштрији, преноси Б92.

"Како вас није срамота? По мом мишљењу, то је кршење људских права", навео је један коментатор.

Поједини сматрају да су правила посебно спорна због високих температура.

"Разумио бих у нормалним данима, али по овој врућини узнемиравате људе који траже комадић хлада", гласи један од коментара.

Локалне власти, међутим, истичу да циљ мјера није кажњавање туриста, већ заштита природе, спречавање ерозије обале и одржавање реда у једној од најпосјећенијих туристичких дестинација у Словенији.

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Тагови :

Блед

Словенија

језеро

Туристичка дестинација

Казна

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