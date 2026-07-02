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Млади Британци партијали у Каштелима па их полиција све привела

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 11:21

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Хрватска море плажа одмор дестинација
Фото: Pexel/ Vladimir Srajber

Полицијски службеници из Каштела прекинули су прошле ноћи забаву младих Британаца у једној кући за одмор те привели и казнили све присутне са журке.

Полицијска станица Каштела запримила је дојаву у четвртак у 00:40 да се из објекта на подручју Каштел Старог чују вика, галама и гласна музика. Изласком на терен полицајци су потврдили да су пријаве грађана тачне. У кући за одмор затекли су 18 држављана Велике Британије, у доби од 20 до 25 година, који су викали и галамили у дворишту и на балконима, чиме су узнемирили локално становништво и нарушили ноћни мир, објавила је полиција.

Полицајци су одмах прекинули журку и свих 18 британских држављана одвели у полицијску станицу. Сви су кажњени новчаним казнама због почињених прекршаја из чланка 13. Закона о прекршајима против јавног реда и мира.

Осам сличних интервенција у само седам дана

Ова интервенција није изолиран случај на подручју Каштела. Из Полицијске управе сплитско-далматинске наводе да су у протеклих седам дана полицијски службеници у чак осам наврата морали поступати по дојавама о ремећењу ноћног мира.

У свим тим случајевима радило се о гласној музици, буци и галами који су допирали из објеката за одмор. Полиција је у сваком од тих осам догађаја потврдила истинитост дојава грађана, прекинула нарушавање мира те казнила починитеље.

Упозорење и препоруке за изнајмљиваче

Из полиције наглашавају да ће, посебно тиоком туристичке сезоне, наставити континуирано и одговорно поступати по свим дојавама грађана с циљем заштите јавног реда и мира.

Уједно су упутили апел и препоруку свим изнајмљивачима и власницима кућа за одмор. Савјетују им да своје госте и кориснике смјештаја унапријед јасно упознају с правилима понашања у дестинацији, а посебно с обавезом поштовања јавног реда и мира како би се спријечиле ситуације које нарушавају квалитету живота локалног становништва, преноси Индекс.хр

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Тагови :

Хрватска

Море

Каштел

Полиција

привођење

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