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Прославио пунољетство, па погинуо у повратку кући! Младић страдао у тешкој несрећи

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05.09.2026 21:54

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Тинејџер С. М. (18) настрадао је у језивој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у селу Рабровац код Младеновца, када је аутомобилом слетио са пута и свом силином се закуцао у електро-стуб.

Несрећни младић је само неколико сати прије трагедије славио рођендан, а живот је изгубио на повратку кући, након што је друга безбједно одвезао кући.

Осамнаестогодишњи С. М. погинуо је на лицу мјеста на локалном путу према Јагњилу, када је под још неразјашњеним околностима изгубио контролу над возилом и при изразито великој брзини се закуцао у стуб електромреже.

Према досадашњим информацијама, ударац је био толико силовит да је несрећни тинејџер испао из аутомобила на асфалт.

Синоћ славио рођендан, па одвезао друга

Према незваничним информацијама, младић је вече прије стравичне саобраћајне несреће прославио свој 18. рођендан.

"Синоћ је славио рођендан, а потом је сјео за волан како би одвезао друга кући. Након што је безбједно оставио пријатеља, кренуо је назад кући. Нажалост, на своје одредиште никада није стигао", каже извор "Блица".

Стравичан тренутак ударца догодио се пред очима очевица. Иза аутомобила којим је управљао С. М. кретао се други аутомобил. Возач тог возила био је свједок језивог слијетања са пута и немоћан је могао само да гледа стравичну сцену ударца у бетонски стуб. Сумња се да је узрок ове трагедије била изразито велика брзина којом се младић кретао у повратку кући.

Тијело послато на обдукцију

На мјесто стравичне несреће одмах су изашле патроле полиције, дежурне екипе Хитне помоћи, као и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Младеновцу. Нажалост, љекарима је преостало само да констатују смрт младог возача, која је наступила на лицу мјеста усљед изузетно тешких повреда.

С. М. је био дијете разведених родитеља и живео је са мајком. Његово тијело је послато на обдукцију како би се утврдили сви детаљи ове велике трагедије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

удес

трагедија

Саобраћајна несрећа

Србија

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