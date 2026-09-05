Секс након срчаног удара: Колико треба чекати и када је поново сигуран

Аутор:АТВ редакција
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Пут до опоравка након срчаног удара није исти за сваку особу. Током овог периода, пацијенти често имају недоумице у вези са свакодневним активностима попут тога шта јести или колико вјежбати.
Једно такво често питање је: „Када је идеално вријеме за пацијенте који су доживјели срчани удар да наставе сексуалну активност?“
„Секс након срчаног удара је честа брига пацијената. Многи се питају када је безбједно поново започети сексуалну активност. Добра вијест је да се већина пацијената може безбједно вратити сексуалним односима након што се опораве и њихово стање буде стабилно“, наводи кардиолог Санџај Бат.
Он истиче да љекари савјетују најмање двије до шест седмица након срчаног удара те да то зависи и од других фактора.
„Доктори обично савјетују чекање од двије до шест седмица након срчаног удара, у зависности од тежине и опоравка. Једноставан начин да се процијени спремност је да особа може обављати умјерену физичку активност попут ходања уз два спрата степеница без болова у грудима, недостатка даха или екстремног умора. Тада је секс обично безбједан“, објашњава Бат.
Према Клиници у Кливленду, колико брзо неко може наставити сексуалне активности зависи од третмана који је примио и општег здравственог стања.
Ако су имали операцију на отвореном срцу, потребно им је четири до шест седмица да им грудна кост зацијели. Међутим, ако не буду подвргнути операцији, могу имати сексуалне односе већ двије до четири седмице након срчаног удара.
Штавише, особа треба сама да провјери како се осјећа или какав јој је ниво енергије, уз консултације с љекаром, како би се одлучило право вријеме за наставак сексуалних активности.
У студији из 2000. године, коју је објавио Национални институт за здравље, истраживачи су анализирали да ли бављење сексом заиста може изазвати срчани удар.
Открили су да се краткорочни ризик од срчаног удара може привремено удвостручити након сексуалне активности. Међутим, додаје се да апсолутна вјероватноћа овог догађаја остаје изузетно ниска за већину људи.
Редовно бављење физичком активношћу додатно смањује овај већ мали ризик. Студија је закључила да је бављење сексом безбједно и носи врло мало опасности.
„Сексуална активност је као блага до умјерена вјежба у смислу оптерећења срца. Ризик од поновног срчаног удара током секса је врло низак, посебно ако се пацијент придржава терапије и правилно узима лијекове“, навео је Бат.
Савјети за лакше успостављање физичке интиме након срчаног удара
Америчко удружење за срце (АХА) подијелило је неколико савјета за срчане пацијенте како би безбједно практиковали секс.
Замолите свог љекара да вас прегледа прије него што наставите сексуалне односе. Ако сте имали срчану инсуфицијенцију или срчани удар, срчана рехабилитација и редовна физичка активност могу смањити ризик од компликација повезаних са сексуалном активношћу.
Жене које размишљају о контрацепцији или трудноћи, прво би се требале посавјетовати са својим љекаром. Ако имате сексуалну дисфункцију, обратите се љекару како бисте видјели да ли то може бити повезано са срчаним обољењем или анксиозношћу, депресијом или другим факторима.
Лијекови за лијечење еректилне дисфункције су обично безбједни, али их треба избјегавати ако примате нитратну терапију за болове у грудима узроковане коронарном артеријском болешћу.
Ако сте жена у постменопаузи са срчаним обољењима, можете се одлучити за естроген који се примјењује локално или вагинално за лијечење болног односа. Прије употребе, посавјетујте се с љекаром.
Уз ово, кардиолог Бат савјетује да одаберете удобан и опуштајући амбијент те избјегавате тешке оброке или алкохол прије секса. Управљајте стресом и анксиозношћу јер страх може утицати и на перформансе и здравље срца.
Партнери би такође требали бити подржавајући и пуни разумијевања јер емоционална удобност игра велику улогу у опоравку.
Прије него што наставе физичку интимност, пацијенти са срчаним проблемима требају узети у обзир неколико ствари.
Важно је разговарати с љекаром прије наставка сексуалне активности, посебно ако постоје стални симптоми попут болова у грудима, неправилног рада срца или краткоће даха. Љекари могу предложити програм рехабилитације срца како би се безбједно изградила снага и самопоуздање“, рекао је Бат.
Такође, истиче да одређени лијекови који се користе након срчаног удара могу утицати на сексуалну функцију, посебно код мушкараца. Ако се то догоди, пацијенти би требали отворено разговарати о томе са својим љекаром, јер су доступне могућности лијечења.
Укратко, секс је безбједан за већину пацијената који су претрпјели срчани удар након одговарајућег опоравка, али га треба постепено настављати и уз савјет љекара како би се осигурала безбједност и самопоуздање.
(Кликс)
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