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Колико калорија има грожђе?

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05.09.2026 19:49

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Грожђе
Фото: pexels/Khang Nguyễn Đặng Trí

Сочно, слатко и неодољиво – грожђе је један од оних плодова због којих се сваке јесени запитамо: „Добро, колико смијем да поједем?“ И да, иако је слатко, то не значи аутоматски да гоји.

Грожђе је богато витаминима, минералима и антиоксидансима, а уз то је природно без масти. Ипак, због слаткоће често добија етикету „воћа које гоји“. Али да ли је заиста тако?

У наставку доносимо одговоре на најчешће недоумице.

Да ли грожђе гоји?

Не само зато што је слатко. Грожђе, као и свако друго воће, може бити дио уравнотежене исхране. Једна порција износи отприлике једну шољу и има око 130 калорија.

Дакле, нема потребе да га избацујете из јеловника само зато што је укусно. Проблем је прије количина него само воће – јер је прилично лако појести „још само једну бобицу“, па онда још једну… и одједном је чинија празна.

Да ли могу да једем грожђе ако имам дијабетес или желим да смршам?

Ако особа са дијабетесом има добро регулисан шећер у крви, грожђе може да буде дио њене исхране у количини која јој је препоручена. Исто важи и за особе које желе да изгубе килограме.

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Другим ријечима, дијета не значи аутоматски „збогом грожђу“.

Да ли могу да једем грожђе на празан стомак?

Код здравих особа нема доказа да конзумирање грожђа на празан стомак само по себи представља проблем. Може бити дио доручка или ужине, али је добра идеја да га комбинујете са извором протеина, попут јогурта или сира. Тако ће ужина бити заситнија и нутритивно уравнотеженија.

Да ли смијем да једем грожђе увече?

Грожђе, као и друго воће, неки стручњаци савјетују да се избјегава у касним вечерњим сатима – не зато што ће се „претворити у сало“ чим падне мрак, већ зато што код појединих људи може изазвати надимање или друге пробавне тегобе.

Ако вам не смета и уклапа се у вашу укупну исхрану, сама чињеница да је вече не чини грожђе аутоматски „забрањеним“.

Да ли је нека сорта грожђа здравија од других?

Све сорте грожђа садрже корисне антиоксидансе.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

грожђе

Храна

калорије

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