Како правилно да оперете грожђе? Ево у чему је тајна

09.10.2025
11:13
Сазнајте најбољи начин да оперете грожђе код куће. Уклоните бактерије, пестициде и продужите му свјежину једноставним триковима домаћица.
Грожђе је једно од омиљенијих врста воћа, али ријетко ко га опере како треба. Током бербе, транспорта и складиштења, грожђе долази у контакт са земљом, водом и људским рукама, па се на њему могу задржати бактерије и остаци пестицида.
Стручњаци за безбједност хране упозоравају да се управо на оваквом воћу често крију невидљиви узрочници тровања храном.
Многи људи грожђе само брзо исперу под млазом воде или га уопште не оперу. То је грешка, јер се прљавштина и бактерије задржавају на кожици коју једемо. Зато је важно знати како се грожђе правилно пере код куће.
Како правилно опрати грожђе?
1.Оперите руке топлом водом и сапуном прије него што кренете да дирате грожђе или било које друго воће.
2.Ставите грожђе у цедиљку и исперите га под млазом хладне воде. То је ефикасније од потапања у посуди са водом.
3.Протресите и нежно протрљајте бобице рукама док вода тече – покрет помаже да се скину бактерије и наслаге са кожице.
4.Не користите сапун, сирће, хемикалије или посебне препарате за прање воћа. Они нису намењени за храну и могу оставити штетне трагове.
5.Обришите грожђе чистим убрусом или крпом. На тај начин уклањате преостале клице и влагу која убрзава кварење.
Ове једноставне мјере смањују ризик од бактерија попут салмонеле, листерије или Ешерихије.
Зашто је прање важно чак и кад грожђе изгледа чисто?
Воће може изгледати беспријекорно, а да ипак носи бактерије које не видимо. Грожђе је посебно незгодно јер су бобице збијене па у удубљењима лако остају нечистоће и микроорганизми.
Осим заштите здравља, прање и сушење грожђа продужава му и свјежину у фрижидеру. Ако се остави прљаво или мокро, брже се квари и хвата буђ.
Може ли прање уклонити пестициде?
Текућа вода испере дио пестицида, али не и све трагове. Ипак, ово је најефикаснији начин да смањите њихово присуство, без обзира да ли купујете органско или обично грожђе.
Ако желите да будете темељни, можете скидати бобице са петељке и испирати их појединачно, али то није обавезно. Најбитније је да вода стално тече док грожђе перете.
