Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

01.01.2026

08:17

Америчка обална стража трага за преживјелима након америчког војног удара на конвој пловила осумњичених за кријумчарење дроге у Тихом океану, саопштили су амерички званичници у сриједу.

У саопштењу, Јужна команда америчке војске навела је да је напад извршен на три пловила.

- Три наркотерориста на првом пловилу убијена су у првом окршају. Преостали наркотерористи напустили су друга два пловила, скочили у море и удаљили се прије накнадних дејстава која су потопила њихова пловила - објавила је Јужна команда на мрежи X.

Потрага за преживјелима

Касније је саопштено да је изведен напад и на два додатна пловила, у којем је убијено пет особа. Није прецизирано гд‌је су напади извршени.

Амерички званичник, који је говорио под условом анонимности, рекао је да је осам особа напустило своја пловила и да се за њима трага.

Обална стража за Ројтерс је изјавила да је распоредила авион Ц-130 у потрази за преживјелима и да сарађује с пловилима у том подручју.

Ово није први пут да су људи преживјели америчке војне нападе током администрације Доналда Трампа. У октобру су двије особе репатриране у своје матичне земље након што су преживјеле амерички војни удар, а касније тог мјесеца мексичке власти покренуле су акцију потраге и спашавања након још једног удара, у којем је остао један преживјели који није пронађен.

Одлука да се нападну пловила, али не и преживјели, услиједила је након што је у септембру откривено да је америчка војска извршила накнадни удар на пловило осумњичено за кријумчарење дроге, на којем су се налазила два преживјела.

Кампања против кријумчарења

Смртоносни напади на пловила повезана с кријумчарењем дроге дио су шире кампање за коју администрација Доналда Трампа тврди да има за циљ пресијецање дотока илегалних дрога. Правни стручњаци и демократски законодавци довели су у питање законитост тих напада.

Напади се одвијају у јеку кампање притиска на владу венецуеланског предсједника Николаса Мадура и масовног гомилања америчких војних снага у регији.

