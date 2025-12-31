Наркобанде преузимају Европу: "Изгубили смо контролу"

31.12.2025
Наркобанде постале су озбиљна пријетња европској безбједности.
Улице су преплављене кокаином из Јужне Америке, покушавају корумпирати званичнике и запошљавају нови талас плаћених убица, упозорава Агенција Европске уније за дроге (ЕУДА).
Према ријечима Алексиса Гусдила, одлазећег директора ЕУДА, европски креатори политика годинама нису криминалним организацијама посвећивали довољно пажње јер су фокус преусмјерили на финансијске кризе, тероризам, пандемију Covida-19 и рат у Украјини. У међувремену су, каже, криминалне мреже изградиле снажне и разгранате послове с дрогом.
Европа се сада, додаје, с великим закашњењем суочава с „хипердоступношћу“ илегалних дрога и системским покушајима трговаца дрогом да застраше и корумпирају људе у лукама, полицији и правосуђу.
Тешко је замислити колико је дроге на европском тржишту.
„Открили смо само врх леденог бријега, а нисмо видјели шта се налази испод површине“, рекао је Гусдил за Фајненшл тајмс на крају свог десетогодишњег мандата. „Мислим да тренутно није могуће ни замислити размјере.“
Упозорења стижу и из појединих држава. Полицијски синдикат у јужној Шпанији поручио је да је држава „изгубила контролу“ над борбом против кријумчара. У Белгији се чују оцјене да земља ризикује да постане „нарко-држава“, док је убиство брата активисте против дроге у Марсеју додатно појачало страхове од ширења насиља у Француској.
Гусдил истиче да трговина дрогом представља „вишедимензионалну“ пријетњу Европи – од смртоносног насиља до дубоке институционалне корупције. „Пријетња је данас изузетно велика“, нагласио је.
Европска комисија је зато овог мјесеца представила нови акциони план за борбу против дрога, назвавши трговину дрогом „великом пријетњом добробити Европљана“ која захтијева снажнији и координисан одговор на нивоу ЕУ.
Кључна промјена посљедњих година, каже Гоосдеел, јесте снажан раст производње и трговине кокаином, првенствено из Колумбије, Перуа и Боливије. „У посљедњих шест или седам година свједочимо експоненцијалном порасту доступности кокаина на европском тржишту, уз стабилне цијене и врло висок ниво чистоће“, рекао је, упозоривши да то подстиче жешћу конкуренцију међу наркокартелима и ширење тржишта.
Истовремено расте и тзв. „криминал као услуга“, укључујући плаћене убице и специјализоване мреже за постављање лабораторија за дроге. „Убиство као услуга често укључује младе људе регрутоване путем друштвених мрежа“, рекао је Гусдил.
Свеприсутност дроге повезује и с масовном трговином путем бродских контејнера. Иако су неке луке, попут Антверпена, увеле строже контроле, криминалне групе су се, упозорава, преусмјериле на корумпирање људи који управљају кретањем контејнера.
„Криминалне организације неће се лако одрећи корупције. Корупција је начин на који остварују своје циљеве“, рекао је. „Покушавају на сваком нивоу.“
Гусдил сматра да борба против дроге не може стати на полицијским и правосудним мјерама. Владе се, каже, морају позабавити и разлозима раста потражње. „Коришћење супстанци како бисмо се носили с тјескобом, потешкоћама или побољшали своје перформансе данас је много раширеније него прије 10 или 20 година“, рекао је, повезујући тај тренд са социоекономским притисцима, несигурношћу младих, посљедицама Ковида-19 и рата у Украјини.
„Морамо схватити да чињеница да имамо више корисника не значи да су сви криминалци или сви зависници“, закључио је он, преноси тпортал.
