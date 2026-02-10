Пепић за АТВ: Дипломате у БиХ генератори кризе, Српска у прилици да креира наратив

Извор:
АТВ
10.02.2026
21:52
Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију, истакао је у АТВ-овој емисији "У првом плану" да су пријевремени предсједнички избори резултат дјеловања појединих страних дипломата.
"Ми смо сви свједоци снажног притиска на Републику Српску и злоупотребе дипломатских статуса, прије свега амбасадора Квинте и некадашњег амбасадора САД-а Марфија који је злоупотребљавао функцију амбасадора вршећи на судство прије свега на нивоу БиХ да врши прогон над руководством Републике Српске и да сваким кораку ради на политичком омаловажавању сваког политичког актера из Српске који би у заједничким институцијама или на нивоу власти покушавао да доведе до договора или да дође до нормализације односа", истакао је Пепић.
Он је истакао да су дипломате у БиХ били генератори кризе.
"Једна од тих криза је било суђење предсједнику Милораду Додику. Ту не смијемо да заобиђемо помињање и оних који су одговорни за то и Кристијана Шмита који је такође употребио позицију њемачког дипломате и лажно с представљао као високи представник", истакао је Пепић.
Република Српска
Цвијановић: Користан разговор са Замполијем
Он додаје да су они произвели кризу и да су из те кризе довели да се десе избори у новембру.
"Што се тиче препознавања дипломатских активности и што се тиче самог ангажмана Републике Српске, дипломатске активности које смо видјели у протеклих мјесец дана је само манифестација онога што је био предани рад тима за међународне односе окупљеног око предсједника Милорада Додика", истакао је Пепић.
Он је истакао да власт у Републици Српској има континуитет политике 20 година.
"Није је мијењала ни под Бајденом, а поклапала се и са политиком првог мандата Доналда Трампа. То је управо он што је нама дало могућност да се ми приближимо Трамповој администрацији", истакао је Пепић.
Пепић истиче да је Република Српска сада по први пут у прилици да креира наратив јер има у међународној арени људе који су спремни да је слушају.
"Без обзира ко био на власти у Републици Српској, огроман је успјех извршити дипломатску офанзиву овако како је власт извршила. Био опозиција или власт, мораш признати успјех јер то што се ради сада у дипломатским оквирима не ради се ради због кампање", истакао је Пепић.
Он истиче да Република Српска дефинише односе да би и у наредних 20 година био стабилан економски раст и развој, стабилне политике и односи са оним силама које управљају процесима у свијету.
"Ми смо управо то успјели", поручио је Пепић.
