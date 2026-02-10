Logo
Додик: Република Српска на првом мјесту

10.02.2026

19:01

Додик: Република Српска на првом мјесту
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да има висока очекивања од нове америчке администрације и да га охрабрује политика предсједника Доналда Трампа која подразумијева раскид са досадашњим интервенционизмом.

"Када он каже 'Америка на првом мјесту', то нас охрабрује да кажемо 'Република Српска на првом мјесту. Дошли смо да тражимо подршку да дефинишемо наш статус", изјавио је Додик за "Фајненшел тајмс".

Додик је нагласио да он и Трамп имају "проблем са истим људима - глобалистичком либералном елитом која разара Европу".

Република Српска

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

Он је Дејтонски споразум описао као неодржив и оштро напао Кристијана Шмита, истичући да он нема легитимитет у БиХ, наводи "Фајненшел тајмс".

Тај лист подсјећа да је прије само шест мјесеци Додик био под америчким санкцијама и истиче да је данас слика потпуно другачија пошто је лидер СНСД-а прошле седмице боравио у Бијелој кући, гдје се састао са Трамповом портпаролком Каролајн Левит и низом високих америчких званичника.

Милорад Додик

