Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

10.02.2026
Шеф Посланичког клуба СНСД-а Срђан Мазалица рекао је да су нетачне тврдње опозиције у Републици Српској да усвајање Програма реформи БиХ у Савјету министара значи улазак у НАТО.
"На сајту НАТО-а се јасно види да БиХ не учествује у МАП-у /Акциони план за чланство/, она не шаље АНП /Годишњи национални програм/, већ Програм реформи", рекао је Мазалица на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Он је подсјетио да је Програм реформи документ којим БиХ остварује сарадњу са НАТО у погледу реформи одбране, а не прејудицира се чланство БиХ у том савезу.
Мазалица је рекао да нема више Комисије за приступање НАТО-у на нивоу БиХ, већ Комисија БиХ за сарадњу са НАТО-ом.
Коментаришући најаву лидера СНСД-а Милорада Додика о враћању надлежности Републике Српске које су пренесене на ниво БиХ, Мазалица је рекао да је Народна скупштина Републике Српске донијела одлуку којим је одгођена примјена скупштинских закључака док се не стекну услови за враћање надлежности Републике Српске.
"Додик је најавио одређене активности по том питању. Парламент Српске, СНСД и скупштинска већина подржаће такве законе и активности. Сада је на Влади Републике Српске да припреми такве законе, јер нису стављени ван снаге скупштински закључци", истакао је Мазалица.
Када је ријеч о фирми "Вијадукт", Мазалица је рекао да се залаже да тужилаштва испитају све наводе у вези са овим предузећем, истичући да је проблем овог предузећа почео када је опозиција била на власти.
"Највећи криминал се десио када је Кристијан Шмит незаконито пренио средства која припадају Републици Српској ради исплате приватном предузећу из буџета институција Српске", истакао је Мазалица.
Он је рекао да је компанија "Гас Рес" преузела "Комсар" и у том својству се потписује концесиони уговор за Рудник и Термоелектрану /РИТЕ/ "Угљевик".
Говорећи о протеклим поновљеним предсједничким изборима на 136 бирачких мјеста, Мазалица је рекао да је кандидат СНСД-а Синиша Каран остварио величанствену побједу.
"Бошњаци су гласали у великој мјери за Бранка Бланушу. Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ је држала Српску без предсједника Републике од 23. новембра и за такву одлуку су гласали српски чланови ЦИК-а", навео је Мазалица.
Он је рекао да би министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић требало да учини нешто више на бољој промоцији БиХ у свијету, а не да критикује званичнике Републике Српске који имају састанке са представницима низа пријатељских земаља, штитећи интересе Републике Српске.
"Сваки министар иностраних послова требало би да буде поносан ако било који званичник БиХ остварује добре контакте са америчком администрацијом", истакао је Мазалица.
Он је рекао да 17. фебруара, када ће на захтјев опозиције бити одржана посебна сједница парламента Републике Српске о стању у сектору мљекарства и пољопривреде, СНСД на усвајању дневног реда неће подржати ову тачку која се односи на информацију о стању у овом сектору, јер је пуна паушалих и нетачних оцјена.
Мазалица је подсјетио да су Влада Републике Српске и мљекари раније постигли међусобни договор о подстицајима у овој области.
"У Републици Српској, за разлику од ФБиХ, имамо подстицаје 500 КМ по грлу и неке друге ствари везано за очување домаће производње. СНСД подржава Владу Републике Српске да континуирано унапређује стање у мљекарству", закључио је Мазалица.
