Није сваки "знак пажње" комплимент: Шта никако не поклањати за Осми март

03.03.2026

08:33

Цвијеће циклама
Фото: Pexels

Осми март није само датум у календару, већ дан који носи снажну симболику поштовања, захвалности и равноправности жена. Иако се често своди на цвијеће и ситнице, суштина празника је пажња и порука коју поклон носи. Управо зато избор дара није безначајан.

Неке ствари, иако наизглед безазлене или практичне, могу послати погрешну поруку – да је жена сведена на обавезе, стереотипе или површну естетику.

Постоје поклони који не одражавају љубав и поштовање, већ немар, површност или чак пасивну агресију. Ако вам неко за Осми март поклони једну од сљедећих ствари, можда је вријеме да размислите о томе шта заправо стоји иза тог "знака пажње".

Кућни апарати и средства за чишћење

Пегла, миксер, усисивач, сет крпа или детерџената – иако су практични, за Осми март шаљу поруку да је жени мјесто у кухињи или уз кућне послове. Поклон који симболизује рад и обавезу, умјесто уживања и пажње, може д‌јеловати уврједљиво, пише Стил.

Jelena Tomašević

Сцена

Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Ако партнер или члан породице сматра да је нова даска за пеглање романтичан гест, то прије говори о његовом неразумијевању празника него о вашим потребама.

Вага или препарати за мршављење

Вага, чајеви за детокс, таблете за мршављење или чланарина за теретану без претходног разговора – ово су поклони који могу дубоко повредити. Такав дар често имплицира критику изгледа.

Чак и ако је намјера „брига за здравље“, Осми март није тренутак за поруке о килограмима. Поклон не би требало да сугерише да нисте довољно добре такве какве јесте.

Парфем може бити предиван поклон – али само ако је пажљиво одабран. Насумично купљен, јефтин или копиран парфем може д‌јеловати као да је узет у посљедњем тренутку, без размишљања.

horoskop

Занимљивости

Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

Мирис је интимна ствар и захтијева познавање особе. У супротном, поклон одаје утисак формалности и реда ради испуњене обавезе.

Пластично цвијеће или увело цвијеће на попусту

Цвијеће је традиционални симбол Осмог марта, али и оно може бити погрешно одабрано. Пластичне руже, аранжмани лошег квалитета или букети који су очигледно купљени у посљедњем тренутку на снижењу говоре више о труду него о самом дару.

Цвијеће треба да симболизује пажњу и свјежину. Ако изгледа као да је узето успут, без емоције, порука није лијепа.

Новац у коверти без поруке

Новац може бити практичан, али без личне ноте делује хладно и безлично. Ако није праћен искреном поруком или објашњењем, оставља утисак да је лакше дати новац него уложити труд у одабир нечега што заиста радује особу.

Поклони са скривеном поруком "поправљања"

Крема против бора, антицелулит третмани или козметика која наглашава „мане“ могу звучати као критика упакована у украсни папир. Иако су то производи које многе жене саме бирају, када долазе као поклон без претходног договора, могу изазвати нелагоду.

Поклон би требало да слави особу, а не да је подсјећа на стандарде које треба да достигне.

Потпуно игнорисање празника

Можда најгора "ставка" на листи није предмет, већ изостанак било каквог геста. Потпуно игнорисање Осмог марта може оставити утисак равнодушности. Није ствар у вредности поклона, већ у знаку пажње – поруци да цените труд, љубав и присуство жене у вашем животу.

Понекад је и једноставна порука, искрен загрљај или мали, пажљиво одабран детаљ вриједнији од скупог, али безличног дара.

Цвијеће

Dan žena

