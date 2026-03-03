Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

Друга највећа мјесечна нето плата у протеклој години износила је 278.227 КМ (дјелатност индустрије), а трећа 275.056,92 КМ (дјелатност производње).

Слиједе мјесечне нето плате од 226.800,97 КМ (дјелатност индустрије), 224.888,86 КМ (дјелатност производње) те 199.145,14 КМ (дјелатност трговине).

Међу 10 највећих мјесечних нето плата у 2025. су и 172.397,88 КМ (дјелатност банкарства), 164.922,20 КМ (дјелатност индустрије), 157.611,94 КМ (дјелатност производње) и 157.100,86 КМ (дјелатност производње).

С обзиром на то да су наведени износи исплаћени за само један мјесец, претпоставља се да, осим редовне мјесечне плаћте, укључују и приходе на основи бонуса или других користи које је та особа остварила.

На исплаћени износ обрачунати су и уплаћени порези и доприноси.