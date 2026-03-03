Logo
Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

Аутор:

АТВ

03.03.2026

09:37

Коментари:

0
Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето
Фото: Централна банка

Према званичним евиденцијама Пореске управе ФБиХ, највећа мјесечна нето плата у 2025. износила је 615.062,04 КМ и исплаћена је у дјелатности производње.

Друга највећа мјесечна нето плата у протеклој години износила је 278.227 КМ (дјелатност индустрије), а трећа 275.056,92 КМ (дјелатност производње).

С обзиром на то да су наведени износи исплаћени за само један мјесец, претпоставља се да, осим редовне мјесечне плаћте, укључују и приходе на основи бонуса или других користи које је та особа остварила.

На исплаћени износ обрачунати су и уплаћени порези и доприноси.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

