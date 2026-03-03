Познато шта је Израел данас гађао у Бејруту

Извор:
Израелско ваздухопловство је недавно завршило низ ваздушних напада на војне објекте Хезболаха у Бејруту, саопштио је ИДФ.
Према ИДФ-у, у нападима су погођена складишта оружја, командни центри и опрема за сателитску комуникацију која припада обавештајној дивизији Хезболаха.
"Нападнути су комуникациони објекти које је терористичка организација Хезболах користила као терористичку инфраструктуру, а које је организација користила за извођење терористичких активности, прикупљање обавјештајних података, а такође и у пропагандне сврхе", наводи ИДФ, након што су либански медији известили да су циљани студији ТВ канала Ал-Манар у власништву Хезболаха.
Прије напада, ИДФ је издао упозорења о евакуацији, "како би се ублажила штета по цивиле", наводи се, преноси Телеграф.
