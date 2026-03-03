Logo
Огласила се Москва: Спремни смо у свим околностима

03.03.2026

11:55

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија је отворена за дијалог са САД и Израелом о ситуацији на Блиском истоку, јер руска страна никада није прекидала тај дијалог, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"У свим околностима смо отворени за дијалог са САД и са Израелом. Никада нисмо прекидали тај дијалог", рекао је Лавров новинарима након разговора са замјеником министра спољних послова Државе Брунеј Дарусаламом Ериваном Јусофом.

Лавров је додао да жели да саслуша и америчку страну приче, као и да чује који су циљеви војне операције у Ирану.

