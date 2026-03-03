Вапај арапских земаља Трампу: Завршите

Аутор:АТВ
03.03.2026
11:50
Коментари:0
Узми побједу или удвостручи опкладу, то је дилема Доналда Трампа, предсједника САД док рат ескалира с Ираном.
Каже да би рат могао трајати још неколико седмица, па да ли је озбиљан у томе и може ли САД издржати толико дуго?
Прије рата, команданти у Пентагону су упозорили да снаге које се окупљају у тој регији неће имати довољно ватрене моћи за више од седмице. Сат откуцава брже за савезнике САД у регији.
Према извјештајима, арапске државе моле америчког предсједника да заврши рат што прије, јер им залихе ракета за противваздушну одбрану брзо нестају, преноси "Скај Њуз".
Бања Лука
Власник Мек Тир Паба о спору са Борцем
Стратегија Ирана да узврати ударце у више смјерова изненадила је многе. Но, није требало. Они су одавно упозоравали да ће "скинути рукавице" ако се суоче с покушајем промјене свог режима. То би их могло коштати.
Заливске државе и Саудијска Арабија сада разматрају могућност да се придруже борби против Ирана са властитим снагама.
Али за сада, стратегија већ доноси резултате, стављајући притисак на САД од стране кључних регионалних савезника да окончају рат, а такође присиљава нападаче да троше залихе астрономских вриједности оружја.
Постоје непознанице. Колико брзо САД могу појачати своју борбену способност и, што је кључно, шта се дешава на терену? Да ли Израел припрема дијелове земље за нападе из ваздуха како би омогућио регионалне устанке наоружане агентима на терену?
То би рат могло одвести у потпуно другачији смјер, фрагментацију Ирана и унутрашњи грађански рат.
За сада, то није назнака. У недостатку таквих стратегија, режим ће највјероватније преживјети неколико седмица ваздушних напада, ма колико жестоки били. Овај рат је асиметричан на јединствен начин, што се тиче жељених циљева.
Да би побиједили, Израел и САД морају узроковати промјену режима јер је то њихов циљ. Да би прогласили побједу, режим мора само преживјети, колико год траје.
Регион
Човјек скочио са највећег небодера у Хрватској, па ''слетио'' на Смарта
И одржавање бесконачног темпа напада на Иран за САД и Израел није опција.
Више америчких пилота ће бити оборено, или ће војници бити убијени на терену, утицај на глобалну економију биће превелик, регионални савезници и стабилност биће превише оптерећени. Домаћа подршка за још један страни рат ће наставити опадати.
Без обзира на разлог, овај рат ће имати своје лимите, а ако ирански режим преживи до тог тренутка, шта ће се тада догодити, пита се "Скај Њуз".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму