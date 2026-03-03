Logo
Минић са Деригетијем: Важност сарадње надлежних институција и образовног система

03.03.2026

12:44

Састанак Саво Минић
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Швајцарске у БиХ Габријелом Деригетијем.

На почетку састанка, предсједник Владе захвалио је амбасадору Швајцарске у БиХ на континуираној подршци и помоћи коју Швајцарска, кроз бројне пројекте, пружа Републици Српској, посебно у областима локалног развоја и подршке привреди.

Током разговора размотрена су питања од значаја за унапређење односа између Републике Српске и Швајцарске, те је изражено увјерење да ће у наредном периоду ти односи бити додатно интензивирани, с посебним акцентом на економске теме и могућности проширења пословних активности у оквиру заједничке сарадње.

Предавање Мајкла Флина

Република Српска

Додик: Данас јасније него икада да је Српска деценијама на правој страни историје

У том контексту истакнута је важност сарадње надлежних институција и образовног система, како би се образовни профили и програми додатно ускладили са потребама привреде и подржале развојне иницијативе од заједничког интереса.

Саговорници су размијенили и мишљења о актуелној ситуацији у Републици Српској, БиХ и региону, као и о другим значајним темама.

