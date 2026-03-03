Logo
Додик: Данас јасније него икада да је Српска деценијама на правој страни историје

Аутор:

АТВ

03.03.2026

11:42

Коментари:

1
Предавање Мајкла Флина
Фото: Milorad Dodik/X

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да Република Српска и у времену великих глобалних промјена показује да је мјесто гдје се из прве руке може чути и разумјети оно што обликује савремени свијет.

"Предавање генерала Мајкла Флина било је прилика да разговарамо о безбједносним изазовима, геополитичким процесима и будућности односа са Сједињеним Америчким Државама", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик истиче да се настављају добри и отворени односи са САД, засновани на међусобном поштовању и заједничком разумијевању слободе и суверености.

Предавање Мајкла Флина

Република Српска

Флин одговорио на Додиково питање: Ислам није религија, већ политичка филозофија

"Генерал Флин је препознат као глобални симбол конзервативних вриједности и посвећености слободи - принципима који су и темељ Републике Српске. Данас је јасније него икада да је Република Српска деценијама била на правој страни историје, а вријеме које долази доноси још снажније потврде наше самосталности и стабилности", нагласио је Додик.

Милорад Додик

Мајкл Флин

