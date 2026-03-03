Logo
Large banner

Добио 840.000 КМ на кладионици - ево колико му је држава узела

Аутор:

АТВ

03.03.2026

12:39

Коментари:

0
Добио 840.000 КМ на кладионици - ево колико му је држава узела
Фото: АТВ

Ових дана у центру пажње у Грудама није била индустрија ни трговина него добитни кладионичарски листићи.

Они су сретнику из Груда донијели 840.303,40 КМ, а након обрачуна пореза исплаћено му је 756.273,08 КМ.

Ријеч је о износу који без сумње мијења живот и осигурава дугорочну финансијску стабилност.

илу-крвави мјесец-пун мјесец

Наука и технологија

Вечерас је ''крвави Мјесец'': Ево одакле ће бити видљив

Из кладионице, у којој су уплаћени, поручили су како је исплата реализована брзо и сигурно те нагласили да је ријеч о једном од већих добитака у посљедње вријеме.

На захтјев играча извршена је готовинска исплата, уз потврду о добитку на темељу које се новац може положити на банковни рачун, пише "вечерњи".

Нагађа се ко је у питању

Дан након добитка у Грудама се навелико разговарало о овом случају. Иако многи нагађају о коме је ријеч, идентитет добитника чува се у тајности.

gorivo

Економија

Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

Саговорници истичу како је то разумљиво због сигурности, али и због локалног менталитета према којем се не завирује у туђи новчаник.

Према ријечима мјештана, у заједници постоји неписано правило да се поштује туђи успјех. Ако неко има, то је његово, а заједница ће стати уз њега ако му затреба помоћ.

Такав став показује и одређени ниво солидарности који је карактеристичан за мање средине. За сретника само кажу: "Окренуо се и нека је."

Питање које се притом намеће јест колики је утицај клађења у локалној заједници. Према ријечима саговорника, ситуација је различита од појединца до појединца. Неко улаже више, неко симболично, а неко уопште не учествује. Ипак, наглашава се важност одговорног играња и опреза.

kane korso pas pexels

Хроника

Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

Овај велики добитак засигурно је једна од главних тема у мјесту, али истовремено остаје подсјетник да срећа може доћи изненада. Хоће ли нови добитник постати још један од локалних милионера зависиће прије свега од тога како ће управљати својим новцем. Једно је сигурно, Груде ће ову причу још дуго памтити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

kladionica

dobitak

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тренутно нема отказаних летова на Аеродрому Сарајево

Друштво

Тренутно нема отказаних летова на Аеродрому Сарајево

2 ч

0
У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Ово су увећани износи

Друштво

У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Ово су увећани износи

3 ч

0
Дошао из Њемачке и хтио да реновира кућу - наишао на неочекиван проблем

Друштво

Дошао из Њемачке и хтио да реновира кућу - наишао на неочекиван проблем

3 ч

0
Спремите се за хаос на границама који креће од 10. априла

Друштво

Спремите се за хаос на границама који креће од 10. априла

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

14

20

Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

14

19

Пси луталице напали мушкарца код школе у Бањалуци, он се саплео и пао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner