Добио 840.000 КМ на кладионици - ево колико му је држава узела

Аутор:АТВ
03.03.2026
12:39
Коментари:0
Ових дана у центру пажње у Грудама није била индустрија ни трговина него добитни кладионичарски листићи.
Они су сретнику из Груда донијели 840.303,40 КМ, а након обрачуна пореза исплаћено му је 756.273,08 КМ.
Ријеч је о износу који без сумње мијења живот и осигурава дугорочну финансијску стабилност.
Из кладионице, у којој су уплаћени, поручили су како је исплата реализована брзо и сигурно те нагласили да је ријеч о једном од већих добитака у посљедње вријеме.
На захтјев играча извршена је готовинска исплата, уз потврду о добитку на темељу које се новац може положити на банковни рачун, пише "вечерњи".
Дан након добитка у Грудама се навелико разговарало о овом случају. Иако многи нагађају о коме је ријеч, идентитет добитника чува се у тајности.
Саговорници истичу како је то разумљиво због сигурности, али и због локалног менталитета према којем се не завирује у туђи новчаник.
Према ријечима мјештана, у заједници постоји неписано правило да се поштује туђи успјех. Ако неко има, то је његово, а заједница ће стати уз њега ако му затреба помоћ.
Такав став показује и одређени ниво солидарности који је карактеристичан за мање средине. За сретника само кажу: "Окренуо се и нека је."
Питање које се притом намеће јест колики је утицај клађења у локалној заједници. Према ријечима саговорника, ситуација је различита од појединца до појединца. Неко улаже више, неко симболично, а неко уопште не учествује. Ипак, наглашава се важност одговорног играња и опреза.
Овај велики добитак засигурно је једна од главних тема у мјесту, али истовремено остаје подсјетник да срећа може доћи изненада. Хоће ли нови добитник постати још један од локалних милионера зависиће прије свега од тога како ће управљати својим новцем. Једно је сигурно, Груде ће ову причу још дуго памтити.
