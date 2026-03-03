Чистоћа пријети штрајком и тражи поскупљење: Град нам дугује милионе

Аутор:АТВ
03.03.2026
13:54
Коментари:0
Да ли ће Бањалука поново бити затрпана смећем, као прије годину дана, када је проглашено ванредно стање?
Ако је судити по порукама из "Чистоће", град некад чувен по зеленилу и чистоћи, на прагу је још једне смећарске кризе.
"Ако одвоз смећа не поскупи, и то значајно, комуналци ће ступити у штрајк", поручио је директор “Чистоће” Александар Бајић на сједници Скупштине Града Бањалука, преноси "Српска инфо".
Бања Лука
Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци
Његови аргументи су, на први поглед, више него увјерљиви. Наводи да су од 2024. године, коју је предузеће завршило у плусу од свега 101.000 КМ, кола кренула низбрдо.
"Расходи су рапидно расли, повећан је минималац, поскупили су и струја и услуге Депота, а наше цијене су остале исте. Уз све то, град Бањалука, који и иначе има озбиљних проблема са ликвидношћу, дугује нам око 4 милиона КМ", рекао је Бајић и појаснио да су ти дугови нагомилани у посљедње 2 године.
Подсјетио је да је “Чистоћа” тражила поскупљење одвоза смећа још у марту 2025. године, али да тај захтјев одбијен. У јануару ове године, поново је затражено повећање цијена за 20 до 30 процената.
Економија
Панична куповина убрзава поскупљење горива у Српској
"Сада ћемо тражити додатно поскупљење, јер је финансијски извјештај за 2025. много лошији, него онај за 2024. годину", рекао је Бајић.
Додао је да је јавна комунална хигијена у Бањалуци на изразито ниском нивоу, те да је прије 12 година за ову намјену из градског буџета издвајано 3,9 милиона КМ, да би у посљедњих 5 година та цифра, упркос поскупљењима, спала на око 2,5 милиона КМ.
"Комунална инфраструктура је у очајном стању, а комунална опрема није обнављана годинама. Цијене услуга одвоза смећа, чишћења снијега и хигијене јавних површина су такве да нико осим Чистоће неће ни да је пријави на јавни позив", тврди Бајић.
Хроника
Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина
Уз све ово, Бајић је незадовољан што Град овом предузећу, у којем има 30 одсто власништва, не даје никакве грантове ни субвенције.
"Доведен је у питање опстанак Чистоће. Да не би дошло до штрајка и угрожавања здравља људи, неопходно је да што прије сједнемо за сто и договоримо нове цијене наших услуга", поручио је Бајић.
Подсјећамо, у марту прошле године на улицама Бањалуке се нагомилало на стотине тона смећа, због штрајка у “Депоту”, који газдује депонијом у Рамићима. Овог пута пријетња долази са друге адресе, али све су прилике да граду пријети још једна “смећарска фарса”, која би могла да угрози здравље Бањалучана и додатно наруши имиџ града.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
28
14
25
14
23
14
20
14
19
Тренутно на програму