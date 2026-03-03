Logo
Чистоћа пријети штрајком и тражи поскупљење: Град нам дугује милионе

Аутор:

АТВ

03.03.2026

13:54

Коментари:

0
Да ли ће Бањалука поново бити затрпана смећем, као прије годину дана, када је проглашено ванредно стање?

Ако је судити по порукама из "Чистоће", град некад чувен по зеленилу и чистоћи, на прагу је још једне смећарске кризе.

"Ако одвоз смећа не поскупи, и то значајно, комуналци ће ступити у штрајк", поручио је директор “Чистоће” Александар Бајић на сједници Скупштине Града Бањалука, преноси "Српска инфо".

vrtic

Бања Лука

Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци

Његови аргументи су, на први поглед, више него увјерљиви. Наводи да су од 2024. године, коју је предузеће завршило у плусу од свега 101.000 КМ, кола кренула низбрдо.

Град дугује 4 милиона

"Расходи су рапидно расли, повећан је минималац, поскупили су и струја и услуге Депота, а наше цијене су остале исте. Уз све то, град Бањалука, који и иначе има озбиљних проблема са ликвидношћу, дугује нам око 4 милиона КМ", рекао је Бајић и појаснио да су ти дугови нагомилани у посљедње 2 године.

Подсјетио је да је “Чистоћа” тражила поскупљење одвоза смећа још у марту 2025. године, али да тај захтјев одбијен. У јануару ове године, поново је затражено повећање цијена за 20 до 30 процената.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Панична куповина убрзава поскупљење горива у Српској

"Сада ћемо тражити додатно поскупљење, јер је финансијски извјештај за 2025. много лошији, него онај за 2024. годину", рекао је Бајић.

Хигијена Бањалуке на ниском нивоу

Додао је да је јавна комунална хигијена у Бањалуци на изразито ниском нивоу, те да је прије 12 година за ову намјену из градског буџета издвајано 3,9 милиона КМ, да би у посљедњих 5 година та цифра, упркос поскупљењима, спала на око 2,5 милиона КМ.

"Комунална инфраструктура је у очајном стању, а комунална опрема није обнављана годинама. Цијене услуга одвоза смећа, чишћења снијега и хигијене јавних површина су такве да нико осим Чистоће неће ни да је пријави на јавни позив", тврди Бајић.

Акција Зодијак

Хроника

Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

Уз све ово, Бајић је незадовољан што Град овом предузећу, у којем има 30 одсто власништва, не даје никакве грантове ни субвенције.

"Доведен је у питање опстанак Чистоће. Да не би дошло до штрајка и угрожавања здравља људи, неопходно је да што прије сједнемо за сто и договоримо нове цијене наших услуга", поручио је Бајић.

Подсјећамо, у марту прошле године на улицама Бањалуке се нагомилало на стотине тона смећа, због штрајка у “Депоту”, који газдује депонијом у Рамићима. Овог пута пријетња долази са друге адресе, али све су прилике да граду пријети још једна “смећарска фарса”, која би могла да угрози здравље Бањалучана и додатно наруши имиџ града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Čistoća

smeće

Бањалука

