Усвојен план капиталних инвестиција за двије године тежак 300 милиона КМ

Извор:

СРНА

02.03.2026

22:49

Усвојен план капиталних инвестиција за двије године тежак 300 милиона КМ

Скупштина града Бањалука усвојила је вечерас План капиталних инвестиција за период 2026–2028. година у износу од 300.169.000 КМ, који су одборници подржали једногласно.

Предсједник Скупштине Љубо Нинковић рекао је да је овај приједлог прихваћен уз амандмане одборника СНСД-а Богољуба Зељковића и градоначелника Драшка Станивуковића.

Нинковић је навео да је једногласну подршку добио и Програм развоја спорта града са приоритетним областима финансирања за ову годину у износу од 3.200.000 КМ.

- То су досад највећа издвајања за бањалучки спорт - истакао је Нинковић.

Он је рекао да су одборници подржали и одлуку о висини вриједности непокретности по зонама која ће бити 12 одсто, напоменувши да је скупштинска већина уложила амандман и да није могла прихватити приједлог градоначелника да буде 25,8 одсто.

- Разумијемо потребу и да су повећани животни трошкови и све друго, али не може све преко леђа грађана Бањалуке - нагласио је Нинковић.

Он је рекао да подршку нису добила два регулациона плана - за простор кружног тока на Булевару цара Душана и "Алеја-Парк", дио који обухвата језеро према тржном центру "Делта планет" јер би тиме легализовали нелегално изведене радове.

Подршку данас нису добили ни консолидовани извјештаји о извршењу буџета града за 2024. и за првих шест мјесеци 2025. године, те Приједлог одлуке о планирању неутрошених намјенских средстава и неутрошеног суфицита из претходног периода, као ни Приједлог одлуке о краткорочном задужењу града.

Одборници су прихватили тачку дневног реда која се односила на уврштавање на листу споменика од великог значаја спомен-обиљежја жртвама усташког терора у Дуралама, у мјесној заједници Пријаковци.

На редовној сједници, започетој 19. фебруара, разматрано је укупно 59 тачака, а Нинковић је рекао да су одборници данас радили 12 часова, те да је наредно редовно скупштинско засједање предложио за 24. март, а одборницима је за 12. март најавио сједницу Колегијума.

- Мислим да је довољно 10 дана и да Градска управа почне са достављањем материјала - истакао је Нинковић.

