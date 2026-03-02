Трагедија! Фудбалер доживио срчани удар насред терена и преминуо

Извор:
Информер
02.03.2026
22:50
Коментари:0
Млади фудбалер Даниеле Паирото (24) преминуо је након што је доживио срчани застој током утакмице у Крови, у оквиру аматерског првенства ЦСИ.
Према извјештајима, младић је пао након што је стигао до свлачионица током полувремена меча између Крова и Ливорно Ферариса. Хитна помоћ је одмах реаговала и започела реанимацију, а затим је младић хеликоптером пребачен у болницу Мађиоре у Новари гдје је примљен на интензивну његу.
Извори наводе да је стање одмах било критично, а каснији тестови нису показали знакове мождане активности. Преминуо је у ноћи између недјеље и понедјељка.
