Метохија љута на судију, тражи његово изузеће

Извор:

Агенције

02.03.2026

11:00

Коментари:

0
Метохија љута на судију, тражи његово изузеће

КМФ Метохија Гацко незадовољан суђењем и понашањем судије из Требиња Дејана Поповића, те су затражили његово изузеће са њихових утакмица у будућности.

Из Метохије су одмах синоћ након утакмице честитали Вишеграду на заслуженој побједи, али и апострофирали суђење Поповића, а данас је стигао и званичан допис.

"Управни одбор КМФ МЕТОХИЈА ГАЦКО званично је затражио изузеће судије Дејана Поповића због неспортског понашања и тенденциозног суђења на више утакмица у Гацку у протекле двије сезоне", саопштили су из клуба и додали:

"Својим суђењем и понашањем бацио је мрљу на друголигашки дерби који су на високом нивоу одиграли МЕТОХИЈА и ВИШЕГРАД, а који је завршен заслуженом побједом наших спортских пријатеља из Вишеграда, којима желимо много успјеха у баражу и пласман у прву лигу".

Како кажу, до сада нису коментарисали суђење, али преко неких ствари не могу да пређу и дозволе омаловажавање клуба и играча.

