Погледајте кортео навијача Борца пред дерби са Сарајевом

Аутор:Стеван Лулић
28.02.2026
17:59
Коментари:0
Фудбалери Борца у 23. колу Премијер лиге БиХ у дерби мечу дочекују Сарајево на Градском стадиону у Бањалуци.
Борац ће на трибинама имати велику подршку навијача који су већ почели да пристижу на стадион.
Најватреније присталице Великана из Платонове уз пјесму и заставе су прошли градом и дошли до градског стадиона.
Нема сумње да ће до посљедњег даха са трибина бодрити своје играче како би дошли до нове побједе и учврстили се на врху табеле.
У галерији на почетку текста и видео снимку на крају погледајте кортео једног дијела навијача бањалучког тима који је пристигао на Градски стадион.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
