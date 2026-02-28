Logo
Погледајте кортео навијача Борца пред дерби са Сарајевом

Аутор:

Стеван Лулић

28.02.2026

17:59

Коментари:

0
Навијачи Борца пред дерби са Сарајевом
Фото: АТВ

Фудбалери Борца у 23. колу Премијер лиге БиХ у дерби мечу дочекују Сарајево на Градском стадиону у Бањалуци.

Кортео Борац

Борац ће на трибинама имати велику подршку навијача који су већ почели да пристижу на стадион.

Најватреније присталице Великана из Платонове уз пјесму и заставе су прошли градом и дошли до градског стадиона.

Нема сумње да ће до посљедњег даха са трибина бодрити своје играче како би дошли до нове побједе и учврстили се на врху табеле.

У галерији на почетку текста и видео снимку на крају погледајте кортео једног дијела навијача бањалучког тима који је пристигао на Градски стадион.

ФК Борац

Lešinari

Навијачи

FK Sarajevo

