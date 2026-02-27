Мариновић пред Сарајево: Дисциплина је кључ успјеха

Извор:
АТВ
27.02.2026
19:41

Борац је поново комфоран на првом мјесту са плус шест у односу на првог пратиоца, а на Градски стадион долази ривал који је спреман да поквари забаву.
Ипак, лидер на табели пита се на свом терену па из Платонове стиже ауторитативна порука: без обзира на снагу Сарајева, идемо по нову побједу.
Иза ових тимова је велики историјат међусобних утакмица, нема скоро па никаквих тајни, а и тренер Борца свјестан је да дерби носи посебну тежину.
Бањалучани су и даље без десног бека Виктора Рогана, али је Немања Јакшић стандардно добар уз аут линију. Борац и Сарајево састају се сутра у 18.30 на Градском стадиону у Бањалуци.
