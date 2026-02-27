Logo
Large banner

Мариновић пред Сарајево: Дисциплина је кључ успјеха

Извор:

АТВ

27.02.2026

19:41

Коментари:

0
ФК Борац
Фото: АТВ

Борац је поново комфоран на првом мјесту са плус шест у односу на првог пратиоца, а на Градски стадион долази ривал који је спреман да поквари забаву.

Ипак, лидер на табели пита се на свом терену па из Платонове стиже ауторитативна порука: без обзира на снагу Сарајева, идемо по нову побједу.

Иза ових тимова је велики историјат међусобних утакмица, нема скоро па никаквих тајни, а и тренер Борца свјестан је да дерби носи посебну тежину.

Бањалучани су и даље без десног бека Виктора Рогана, али је Немања Јакшић стандардно добар уз аут линију. Борац и Сарајево састају се сутра у 18.30 на Градском стадиону у Бањалуци.

Подијели:

Таг :

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак - бањски туризам у Српској и Србији

Република Српска

Заједнички развој бањског туризма у Српској и Србији - мост сарадње и нове могућности

31 мин

0
Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

Остали спортови

Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

36 мин

0
Јелен напао возача

Регион

Несвакидашњи инцидент: Јелен напао возача скутера усред града

37 мин

0
Сајам туризма у Српској

Друштво

Српска биљежи рекордне посјете туриста

38 мин

0

Више из рубрике

Ракитић се мучио с куглицом

Фудбал

Ракитић борбом са куглицом на жријебу насмијао све - ВИДЕО

3 ч

0
Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

Фудбал

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

5 ч

0
Ово су парови осмине финала Лиге шампиона, познато је и ко на кога иде све до финала

Фудбал

Ово су парови осмине финала Лиге шампиона, познато је и ко на кога иде све до финала

7 ч

0
Хаос на утакмици: Меси оборен на терен након утрчавања навијача

Фудбал

Хаос на утакмици: Меси оборен на терен након утрчавања навијача

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

20

01

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

19

56

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

19

52

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

19

50

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner