Мариновић пред Сарајево: Дисциплина је кључ успјеха

Борац је поново комфоран на првом мјесту са плус шест у односу на првог пратиоца, а на Градски стадион долази ривал који је спреман да поквари забаву.

Ипак, лидер на табели пита се на свом терену па из Платонове стиже ауторитативна порука: без обзира на снагу Сарајева, идемо по нову побједу.

Иза ових тимова је велики историјат међусобних утакмица, нема скоро па никаквих тајни, а и тренер Борца свјестан је да дерби носи посебну тежину.

Бањалучани су и даље без десног бека Виктора Рогана, али је Немања Јакшић стандардно добар уз аут линију. Борац и Сарајево састају се сутра у 18.30 на Градском стадиону у Бањалуци.