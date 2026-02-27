Logo
Огласио се Десингерица након што је чуо да му пријети робија

Пинк

27.02.2026

20:57

Фото: Printscreen/Youtube

Драгомир Деспић Десингерица протеклог викенда нашао се у центру скандала. Он је на наступу у Врању, дозволио да како он тврди, организатори изнесу живо јагње на бину.

Након тога, стигле су три кривичне пријаве у Основном јавном тужилаштву у Врању поднесене су против репера Драгомира Деспића Десингерице, због недавног наступа уједном клубу у поменутом мјесту.

Данас су се огласили из организације "Ђоле дог", те навели да им је Основно јавно тужилаштво одговорило на упућене пријаве.

Убрзо се и Деспић огласио, и ово је његова изјава

"Постоји снимак на којем се види све, нека људи мало боље отворе очи. Животиња није моја, ја сам завршио посао и отишао кући, туђи поступци ме не занимају, нити се у њих мијешам. Ја сам био тамо да наступам, завршио сам и отишао својим путем. Не желим да расправљам о томе, наступао сам и отишао кући, друге ствари нека питају кога треба. Ја не знам ни о чему се ради. Не знам ко је донио то јагње и не занима ме, не бавим се тиме, то није мој посао, нити одговарам за туђе поступке", рекао је Десингерица за Пинк.рс.

илу-новац-29112025

Друштво

Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Присјетимо се и снимка који је изазвао шок и осуде јавности:

Подсјетимо, реперу су на сцену донијели живо јагње које се опирало и покушавало да побегне, док је Деспић неуморно изводио своју песму "Чоколада".

Изведба је изазвала лавину негативних коментара на друштвеним мрежама, а многи корисници су изразили шок и негодовање због третмана животиње. Један од коментара гласи: "Ово је превише, уметност не сме да укључује злостављање животиња!"

"Јадно јагње покушава да побјегне, могу мислити какав стрес је доживјело у овој лудници док трешти та музика!", "Докле више иду његова лудила" и "Малтретира животиње" - писали су други.

