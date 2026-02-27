Logo
Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

27.02.2026

27.02.2026

19:56

Пјевач Дени Бонештај
Пјевач Дени Бонештај (37) данас је добио шесто дијете.

Његова супруга и он добили су сина, а дјечаку су поносни родитељи дали име Лав.

Име има јаку симболику и означава снагу, храброст и краљевски ауторитет.

- Добродошао Лаве мој, хвала жено моја - написао је пјевач.

Подсјетимо, Дени и Инес имају три сина Насера, Леона и Лукијана и дјевојчицу Хану, док пјевач из првог брака има ћерку.

О његовом животу се не зна много тога, али познато је да се оженио и да добио из тог брака је добио ћеркицу, а након тога се развео и оженио други пут и са својом изабраницом Инес.

Пјевач је био познат 2000-их по великом хиту "Црно мече" а када је снимио ту пјесму имао је свега 16 година.

Дени каже да је свјестан да и сада ради и живи од те пјесме јер ниједна коју је касније снимио није остварила такав успјех.

- Слободно могу да кажем да је то моја лична карта. Неки цијели живот чекају на такав хит, а мене је задесио са 16 и по година. Још радим на рачун те пјесме. И ако сам снимио гомилу пјесама након тога, људи ме само по њој препознају. Живим и данас од те пјесме - рекао је пјевач и објаснио:

- Када је пјесма баш велики и јак хит ту је проблем да снимиш нешто друго, што ће ту нумеру да надмаши, то је заиста доста тешко. Долазим у ситуацију да ме људи стално питају што ме нема и што не снимам нешто , а ја сваких шест мјесеци избацујем нову пјесму. Много значи да у овом послу имаш неку пјесму која ти је лична карта.

