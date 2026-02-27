Logo
Large banner

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Извор:

АТВ

27.02.2026

19:50

Коментари:

0
Трамвајска несрећа у Милану
Фото: Screenshot / X

У Милану је у петак дошло до несреће када је трамвај искочио из шина и ударио у оближњу зграду, а на друштвеној мрежи Икс се убрзо појавио и снимак несреће.

Снимак је настао на такозваној "дашборд" камери једног аутомобила који се налазио у близини мјеста несреће.

Како су јавили медији у Италији, у овој несрећи је једна особа погинула, док је њих неколико десетина повријеђено.

Према прелиминарним извјештајима, особа која је погинула је највјероватније била пролазник, док су повријеђени били путници у трамвају.

До несреће је, како пишу локални медији, дошло у 16 сати у улици Виале Виторио Венето.

Медији су такође навели да се ради о најновијем трамвају, 9. генерације, те се тек треба утврдити због чега је дошло до ове трагичне несреће.

Подијели:

Тагови :

tramvaj

несрећа

Milano

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Свијет

Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

28 мин

0
Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте

Свијет

Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте

1 ч

0
Трамвај

Свијет

Трамвај искочио из шина и ударио у зграду: Има мртвих и повријеђених

1 ч

0
Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима

Свијет

Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

20

01

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

19

56

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

19

52

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

19

50

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Small banner

Тренутно на програму

19:50

Временска прогноза

временска прогноза

19:55

Маркетинг

маркетинг

20:00

Лото, Лутрија РС

лото

20:10

Народ прича са Биљаном Стокић

путопис

21:09

Битно

информативно политички

22:20

Одметница ЕП78 ( 12+)

серијски програм

23:00

Плава књига С01 ЕП08 (12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner