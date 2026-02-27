Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Извор:
АТВ
27.02.2026
19:50
Коментари:0
У Милану је у петак дошло до несреће када је трамвај искочио из шина и ударио у оближњу зграду, а на друштвеној мрежи Икс се убрзо појавио и снимак несреће.
Снимак је настао на такозваној "дашборд" камери једног аутомобила који се налазио у близини мјеста несреће.
Како су јавили медији у Италији, у овој несрећи је једна особа погинула, док је њих неколико десетина повријеђено.
Према прелиминарним извјештајима, особа која је погинула је највјероватније била пролазник, док су повријеђени били путници у трамвају.
До несреће је, како пишу локални медији, дошло у 16 сати у улици Виале Виторио Венето.
Медији су такође навели да се ради о најновијем трамвају, 9. генерације, те се тек треба утврдити због чега је дошло до ове трагичне несреће.
Borgarlína í Mílanó. Svipað slys gerðist í Sarajevó fyrir 2 vikum. https://t.co/2vjmDFUTkw— 5⭐️5⭐️5 (@kringur) February 27, 2026
