Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

Извор:
Она
27.02.2026
21:07
Коментари:0
Православни вјерници 28. фебруара обиљежавају лик и дјело Светог Онисима уз разне обичаје и вјеровања. Био је један од Седамдесеторице апостола, а његов животни пут остао је снажно свједочанство вјере, покајања и духовног уздизања.
Рођен као роб у кући богатог и угледног Филимона из града Колосаја у Фригији, Онисим је, према предању, учинио преступ према свом господару и побјегао у Рим. Управо тамо чуо је Јеванђеље од апостола Павла и примио хришћанство.
Ауто-мото
Како препознати квар акумулатора?
Апостол Павле је раније привео вјери и самог Филимона, па је одлучио да измири некадашњег роба и његовог господара. Тим поводом написао је Посланицу Филимону, један од најдирљивијих текстова у Новом завјету.
"Молим те за чедо моје Онисима, којега родих у оковима својим… Јер можда се зато и растаде с тобом за кратко да га добијеш за вјечност, не више као роба, него више од роба, брата љубљенога…"
Ганути Филимон прихватио је Онисима као брата и ослободио га ропства.
Касније је Онисим, одлуком самих апостола, постављен за епископа и наслиједио је Ефеску столицу након смрти апостола Тимотеја.
Сцена
Огласио се Десингерица након што је чуо да му пријети робија
У вријеме прогона хришћана за цара Трајана, Онисим је као старац ухапшен и доведен у Рим. Изведен је пред судију Тертула, затворен и на крају посјечен због своје вјере.
Његово тијело узела је једна богата хришћанка, положила га у сребрни ковчег и часно сахранила 109. године.
Живот Светог апостола Онисима свједочи о томе да поријекло не одређује човјекову судбину. Од роба до епископа, његов пут показује снагу покајања, рада и непоколебљиве вјере.
Друштво
Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре
Зато се сматра заштитником свих који, без обзира на своје почетке, марљивим трудом и истрајношћу теже вишим циљевима. Ако имате неостварен сан или терет прошлости који вас оптерећује, данашњи дан је прилика да посјетите цркву и помолите се овом светитељу, јер се вјерује да ће их услишити.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму