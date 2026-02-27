Logo
Large banner

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

Извор:

АТВ

27.02.2026

22:19

Коментари:

0
Пожар у Великој Кладуши
Фото: Радио Велика Кладуша

У петак, 27. фебруара, нешто прије 20 сати избио је пожар у унутрашњим просторијама Старог хотела у Великој Кладуши.

Ватра је захватила дио објекта, а густ дим био је видљив изнад зграде.

На терену су припадници Ватрогасне јединице који раде на локализацији и утврђивању извора пожара.

Најновија вијест

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

Интервенисали су и службеници Полицијска станица Велика Кладуша, који осигуравају мјесто догађаја.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама нити о узроку избијања пожара.

Подијели:

Тагови :

пожар

vatra

Ватрогасци

Велика Кладуша

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

2 ч

0
Пожар у Брчком, фабрика намјештаја

Хроника

Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара

2 ч

0
Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, је дошло до експлозије у којој, нико није повријеђен

Хроника

Експлозија у Теслићу: Шта су показали показали први резултати истраге?

5 ч

11
Пожар у фабрици у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

22

55

Централне вијести, 27.02.2026.

22

54

Једноставна навика за дугорочно здравље: Ево зашто је важно користити степенице умјесто лифта

22

53

Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

22

51

Умро Милан Краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner