Пожар у БиХ - гори Стари хотел

У петак, 27. фебруара, нешто прије 20 сати избио је пожар у унутрашњим просторијама Старог хотела у Великој Кладуши.
Ватра је захватила дио објекта, а густ дим био је видљив изнад зграде.
На терену су припадници Ватрогасне јединице који раде на локализацији и утврђивању извора пожара.
Интервенисали су и службеници Полицијска станица Велика Кладуша, који осигуравају мјесто догађаја.
За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама нити о узроку избијања пожара.
