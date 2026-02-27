Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

Извор:
АТВ
27.02.2026
22:08
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова Полицијске управе за град Београд, Одјељења за сузбијање крвних, сексуалних и саобраћајних деликата и трговине људима, у сарадњи са припадницима Службе за борбу против организованог криминала Управе криминалистичке полиције МУП-а по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су Р.С. (1997) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко убиство.
Постоје основи сумње да је Р.С. извршио тешко убиство у јануару ове године над Живком Бакићем (43).
Регион
Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Регион
45 мин0
Хроника
51 мин0
Свијет
54 мин0
Ауто-мото
57 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму