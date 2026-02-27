Logo
Large banner

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

Извор:

АТВ

27.02.2026

22:08

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Припадници Министарства унутрашњих послова Полицијске управе за град Београд, Одјељења за сузбијање крвних, сексуалних и саобраћајних деликата и трговине људима, у сарадњи са припадницима Службе за борбу против организованог криминала Управе криминалистичке полиције МУП-а по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су Р.С. (1997) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко убиство.

Постоје основи сумње да је Р.С. извршио тешко убиство у јануару ове године над Живком Бакићем (43).

Учионица

Регион

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Подијели:

Тагови :

Живко Бакић

Убиство

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Регион

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

45 мин

0
Пожар у Брчком, фабрика намјештаја

Хроника

Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара

51 мин

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп о укидању санкција Русији: Желим да се то деси

54 мин

0
Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

Ауто-мото

Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

57 мин

0

Више из рубрике

Пожар у Брчком, фабрика намјештаја

Хроника

Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара

51 мин

0
Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, је дошло до експлозије у којој, нико није повријеђен

Хроника

Експлозија у Теслићу: Шта су показали показали први резултати истраге?

3 ч

8
Пожар у фабрици у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

5 ч

0
Пожар у фабрици намјештаја у Брчком

Хроника

Гори фабрика намјештаја у Брчком, има повријеђених

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

22

18

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

22

08

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

21

53

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

21

38

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner