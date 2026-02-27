Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

27.02.2026
Полиција је завршила претрес зграде у центру Подгорице у којој живи бизнисмен Ацо Ђукановић, брат бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.
Полиција је вечерас нешто прије 19.00 часова напустила зграду у Улици Вука Караџића, а претрес стана трајао је око пет сати.
Претресене су и просторије Прве банке на истој локацији, чији је Ацо Ђукановић већински власник. Полиција претреса и имовину коју Ацо Ђукановић користи у Никшићу.
Ријеч је о акцији која се спроводи по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици, објавили су црногорски медији.
Ацо Ђукановић један је од најбогатијих људи у Црној Гори.
