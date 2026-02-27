Logo
Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

27.02.2026

21:38

Полиција је завршила претрес зграде у центру Подгорице у којој живи бизнисмен Ацо Ђукановић, брат бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.

Полиција је вечерас нешто прије 19.00 часова напустила зграду у Улици Вука Караџића, а претрес стана трајао је око пет сати.

Пожар у Брчком

Хроника

Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара

Претресене су и просторије Прве банке на истој локацији, чији је Ацо Ђукановић већински власник. Полиција претреса и имовину коју Ацо Ђукановић користи у Никшићу.

Ријеч је о акцији која се спроводи по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици, објавили су црногорски медији.

Трамп Конгрес

Свијет

Трамп о укидању санкција Русији: Желим да се то деси

Ацо Ђукановић један је од најбогатијих људи у Црној Гори.

